О запрете на использование кредитных карт для азартных игр онлайн

ТРАНСКРИПТ, аудио доступно в плеере.





"Теперь я понимаю, почему вы все в приложении PointsBet. Оно быстрее, проще и предложения лучше... Я люблю эту страну!"





Репутация Австралии как страны азартных игроков теперь отражается и в рекламных роликах.





Бывшая звезда баскетбола - игрок NBL Шакил О'Нил снялся в рекламе приложения PointsBet.





PointsBet — это онлайн-приложение для азартных игр, в котором люди могут делать ставки на спортивные результаты.





Но то, что Австралия занимает первое место в мире по количеству проигравших людей в приложенях для ставок, заставляет правительство вводить более строгие правила.





Министр связи Мишель Роуленд говорит, что запрет на использование кредитных карт для оплаты ставок теперь является приоритетом.





"Потому что здесь идея проста: люди не должны ставить те деньги, которых у них нет. Мы знаем, что от 15 до 20 процентов онлайн-ставок в настоящее время делается с помощью кредитных карт, и в то же время мы знаем, что это делает та группа людей, которая является наиболее восприимчивой, наиболее уязвимой и подверженной рискам финансковых потерь, связанных с азартными играми."





Эта мера поможет закрыть пробел, позволяющий играть с использованием кредиток онлайн, поскольку для традиционных букмекерских контор и казино уже существуют запреты.





Публичные лотереи будут исключены из запрета, поскольку риск больших потерь там невелик.





Кэрол Беннет, генеральный директор Alliance for Gambling Reform, утверждает, что реформы давно назрели, и это хорошее начало для сокращения зависимости от азартных игр.





"Мы надеемся на сотрудничество с правительством, чтобы провести эти реформы как можно скорее, потому что мы знаем, что азартные игры в Австралии в настоящее время находятся на экспоненциальном уровне. И мы знаем, что они наносят огромный вред на наших рабочих местах, в наших семьях, в наших сообществах, и нам действительно нужны меры, которые снизят этот неприемлемо высокий уровень вреда".





Законодательство поддерживается даже букмекерской индустрией.





Кай Томас из Responsible Wagering Australia утверждает, что решение правительства принесет положительные результаты игрокам.





«Дополнительные средства защиты, о которых было объявлено сегодня, — это всего лишь еще один - в наборе инструментов, который поставщики услуг по ставкам должны гарантировать, чтобы быть уверенными, что 6 миллионов с лишним игроков, которым нравится играть на ставках, могут делать это безопасно и быть защищенными».





Министр социальных служб Аманда Ришворт ожидает, что явная поддержка со стороны сообщества по ставкам будет отражена и на практике.





"Онлайн-букмекерские компании заявили, что поддерживают этот шаг, они понимают, что действуют на основе социальной лицензии, а также, конечно, под надзором регулирующих органов, поэтому я надеюсь, что если они в принципе поддержат эту меру, они поддержат ее и действием."





Индустрия онлайн-гемблинга в Австралии находится под пристальным вниманием парламента.





Но количество рекламы, которую индустрия приравняла к австралийскому спорту, представляет собой ключевой момент для переформулировки.





Букмекерские конторы все еще обеспечивают себе доступность рекламы в прайм-тайм.





Независимый депутат Эндрю Уилки объясняет опасность этой практики.





"Сообщество хочет, чтобы ее запретили или, по крайней мере, обуздали. Необходимо избавиться от этого нонсенса, согласно которому реклама азартных игр в настоящее время разрешена в эфире с рейтингом G, если она посвящена спортивному событию. Другими словами, время суток когда большинство детей смотрят телевизор, наблюдая за своими героями и образцами для подражания, это как раз то время дня, когда нас всех засыпают рекламой азартных игр по телевизору и на других устройствах".





Но выглядит так, что сама индустрия открыта для более жесткого регулирования.





Министр Ришворт говорит, что закон — это лишь часть будущих действий.



