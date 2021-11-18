Александр Лукашенко проведет переговоры с ЕС по кризису на границе

Belarusian President Alexander Lukashenko will hold talks with the European Union over a migration crisis.

Officials say Belarusian President Alexander Lukashenko will hold talks with the European Union over a migration crisis on the border with Poland. Source: BelTA

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Президент Беларуси Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о том, что белорусский лидер проведет переговоры с Евросоюзом по поводу мигрантского кризиса на границе бывшей советской республики и стран европейского блока.

Объявление было сделано после второго телефонного разговора на этой неделе между уходящим в отставку немецким лидером и белорусским лидером, которого официальные лица в Брюсселе обвиняют в провоцировании миграционного кризиса на границе с Польшей.

Лукашенко, которого часто называют «последним диктатором Европы», не признает ни одна страна ЕС в качестве законного лидера Беларуси после спорных результатов президентских выборов в прошлом году и жесткого подавления протестов.

Первый телефонный разговор Меркель и Лукашенко на этой неделе, который длился около 50 минут, уже вызвал критику как внутри, так и за пределами Германии.
READ MORE

Польша применила водометы против бросающих камни мигрантов на границе в Беларусью

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, основным политическим сторонником Лукашенко.

Ранее в среду официальный представитель польского правительства Петр Мюллер назвал первый звонок Меркель г-ну Лукашенко "не очень хорошим шагом".

В выступлении на общественном телевидении TVP он сказал, что разговор был «в некотором роде одобрением его избрания».

Заместитель премьер-министра Польши Ярослав Качиньский выступил с более широкой критикой, заявив, что «интернационализация» пограничного вопроса необходима, «но не так, чтобы люди говорили у нас за спиной».

В Германии официальный представитель Партии зеленых Омид Нурипур назвал переговоры «разрушительными».

Пресс-секретарь Меркель был вынужден выступить в защиту телефонного звонка в среду.

«Она сделала этот телефонный звонок в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией и после того, как связалась с важными партнерами, особенно в регионе», - сказал Штеффен Зайберт в Берлине.

Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод