Александр Лукашенко проведет переговоры с ЕС по кризису на границе

Объявление было сделано после второго телефонного разговора на этой неделе между уходящим в отставку немецким лидером и белорусским лидером, которого официальные лица в Брюсселе обвиняют в провоцировании миграционного кризиса на границе с Польшей.





Лукашенко, которого часто называют «последним диктатором Европы», не признает ни одна страна ЕС в качестве законного лидера Беларуси после спорных результатов президентских выборов в прошлом году и жесткого подавления протестов.





Первый телефонный разговор Меркель и Лукашенко на этой неделе, который длился около 50 минут, уже вызвал критику как внутри, так и за пределами Германии.

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Между тем президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, основным политическим сторонником Лукашенко.





Ранее в среду официальный представитель польского правительства Петр Мюллер назвал первый звонок Меркель г-ну Лукашенко "не очень хорошим шагом".





В выступлении на общественном телевидении TVP он сказал, что разговор был «в некотором роде одобрением его избрания».





Заместитель премьер-министра Польши Ярослав Качиньский выступил с более широкой критикой, заявив, что «интернационализация» пограничного вопроса необходима, «но не так, чтобы люди говорили у нас за спиной».





В Германии официальный представитель Партии зеленых Омид Нурипур назвал переговоры «разрушительными».





Пресс-секретарь Меркель был вынужден выступить в защиту телефонного звонка в среду.





«Она сделала этот телефонный звонок в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией и после того, как связалась с важными партнерами, особенно в регионе», - сказал Штеффен Зайберт в Берлине.





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