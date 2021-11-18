Александр Лукашенко проведет переговоры с ЕС по кризису на границе

Объявление было сделано после второго телефонного разговора на этой неделе между уходящим в отставку немецким лидером и белорусским лидером, которого официальные лица в Брюсселе обвиняют в провоцировании миграционного кризиса на границе с Польшей.
Лукашенко, которого часто называют «последним диктатором Европы», не признает ни одна страна ЕС в качестве законного лидера Беларуси после спорных результатов президентских выборов в прошлом году и жесткого подавления протестов.
Первый телефонный разговор Меркель и Лукашенко на этой неделе, который длился около 50 минут, уже вызвал критику как внутри, так и за пределами Германии.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, основным политическим сторонником Лукашенко.
Ранее в среду официальный представитель польского правительства Петр Мюллер назвал первый звонок Меркель г-ну Лукашенко "не очень хорошим шагом".
В выступлении на общественном телевидении TVP он сказал, что разговор был «в некотором роде одобрением его избрания».
Заместитель премьер-министра Польши Ярослав Качиньский выступил с более широкой критикой, заявив, что «интернационализация» пограничного вопроса необходима, «но не так, чтобы люди говорили у нас за спиной».
В Германии официальный представитель Партии зеленых Омид Нурипур назвал переговоры «разрушительными».
Пресс-секретарь Меркель был вынужден выступить в защиту телефонного звонка в среду.
«Она сделала этот телефонный звонок в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией и после того, как связалась с важными партнерами, особенно в регионе», - сказал Штеффен Зайберт в Берлине.
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