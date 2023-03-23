Остерегайтесь красивого, но ядовитого синекольчатого осьминога, предупреждают парамедики

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Действие яда настолько сильное и стремительное, что может очень быстро убить.





Это реальная угроза для тех, кому не повезло пострадать от укуса синекольчатого осьминога.





Его укус является безболезненным.





Но быстро действующий токсин начинает работать, парализуя жертву.





Доктор Аманда Рейд является специалистом по работе с токсинами и бывшей сотрудницей Австралийского музея в Сиднее.





Она говорит, что в то время как многие осьминоги выделяют токсин, синекольчатый осьминог - это особый случай.





«Они не отличаются от любых других осьминогов. Но чем они выделяются, так это тем, что у них есть очень сильный яд, называемый ядом тетродотоксина, что означает, что у них очень смертельный укус. Они могут впрыснуть яд в свою добычу. На самом деле это не уникально для синекольчатых осьминогов, есть и другие виды, которые также ядовиты. Но неизвестно, опасны ли эти другие виды для человека».





Род мелких осьминогов с синими кольцами получил такое название из-за ярких круговых синих отметин, которые усеивают их тело. Обычно они не интересуются человеком, если он сам их не провоцирует.





Представитель службы скорой помощи Нового Южного Уэльса - Кристиан Холмс - подтвердил, что осьминог укусил женщину на пляже Chinamans в Mosman, Сидней, 16 марта.





Он сказал, что женщина взяла в руки раковину с осьминогом.





Он выпал и укусил ее в живот.





Женщине удалось положить осьминога в банку, чтобы медикам было легче определить его вид.





Г-н Холмс говорит, что от этого редкого укуса осьминога нет противоядия, и если лечение не будет проведено быстро, смерть является очень вероятным исходом.





«Очень редко можно увидеть укус синекольчатого осьминога. На самом деле это первый раз, когда я видел его, как и мои коллеги, никто из нас не встречался с этим раньше. Мы как сумасшедшие проверяли все, что можно, чтобы понимать, что мы действуем правильно. На самом деле, мы даже общались с горячей линией по отравлениям, куда мы рекомендуем всем обращаться в случае укусов, которые вы не можете идентифицировать. Она работает круглосуточно. Они могут дать вам совет по оказанию первой помощи при любых укусах, насекомых или животных".





Г-н Холмс говорит, что к таким укусам относятся так же, как к укусу змеи.





Если это укус одной из конечностей, специалисты службы скорой помощи рекомендуют наложить компрессионную повязку.





Нужно замотать всю пострадавшую конечность очень прочной повязкой до тех пор, пока пациент не сможет получить дальнейшую помощь.





«Это довольно быстродействующий яд, если он все же вас укусил. Мы были на месте примерно через 15 минут после укуса. И мы увидели первые симптомы, покалывание и онемение во рту. И это развивается в нехватку дыхания и, в конечном итоге, паралич. И, к сожалению, когда дело доходит до этого, мы мало что можем сделать. Мы просто будем работать с симптомами по мере их появления, проводить сердечно-легочную реанимацию и искусственное дыхание для пациента».





Синекольчатые осьминоги — существа тропического и умеренного поясов.





Они обитают в прибрежных водах Тихого океана, от Японии до Австралии (в основном встречаются вокруг южного побережья Нового Южного Уэльса и Южной Австралии).





Доктор Рейд говорит, что они широко распространены, но также очень интровертны.





«Они прячутся в расщелинах скал, в пустых раковинах и других местах, которые могут найти, чтобы спрятаться. Они питаются рыбой и ракообразными. И они довольно скрытные существа.Иногда дайверы могут поднять ракушку, чтобы снять свой гидрокостюм, и в ней может оказаться синекольчатый осьминог, и люди могут получить укус в этом случае. Кроме того, из-за того, что они сигналят переливающимися синими кольцами, когда они встревожены, есть вероятность, что люди подумают: «Ого, ничего себе» и возьмут их в руки».





Хорошая новость, по словам г-на Холмса, заключается в том, что если люди получат помощь достаточно быстро, они имеют все шансы быстро поправиться.





«Сам укус довольно часто бывает безболезненным. Поэтому вы даже можете не понять, что вас укусили, пока не увидите на себе маленького осьминожку. И они маленькие, большинство из них размером всего с монету в 50 центов. Выглядят очень мило. И дети особенно любят их брать в руки. И вот тогда они начинают злиться и показывать свои синие кольца. И вот тогда с ними нужно быть очень осторожным. Поэтому совет такой - никогда не берите в руки осьминога, особенно маленького, который кажется таким милашкой».



