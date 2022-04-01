Байден прокомментировал возможную дискоммуникацию внутри КремляPlay02:45 Source: AP/Pool Sputnik KremlinGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.04MB) Президент США Джо Байден прокомментировал возможную дискоммуникацию внутри Кремля и в частности заявления о том, что советники Владимира Путина боятся докладывать ему о поражениях в Украине под страхом расправы.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод