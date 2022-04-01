Байден прокомментировал возможную дискоммуникацию внутри Кремля

Russian President Vladimir Putin chairs a Security Council meeting via videoconference at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia, Friday, April 1, 2022. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Source: AP/Pool Sputnik Kremlin

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Президент США Джо Байден прокомментировал возможную дискоммуникацию внутри Кремля и в частности заявления о том, что советники Владимира Путина боятся докладывать ему о поражениях в Украине под страхом расправы.

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