Открытки к текстам, которые были написаны 50 лет назад

Открытки к текстам, которые были написаны 50 лет назадPlay12:51"Postcards for Perec. Two Hundred and Forty-Three Postcards in Real Colour Travelling" exhibition at Waverley LibraryGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.76MB) В библиотке Waverley в Сиднее открылась выставка «243 открытки Жоржа Перека». Сима Цыскина побеседовала с организатором выставки, Татьяной Бонч-Осмоловской, писателем и правозащитницей.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод