Открытки к текстам, которые были написаны 50 лет назад

365828275_673348897634834_4649849922375471987_n.jpg

"Postcards for Perec. Two Hundred and Forty-Three Postcards in Real Colour Travelling" exhibition at Waverley Library

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

В библиотке Waverley в Сиднее открылась выставка «243 открытки Жоржа Перека». Сима Цыскина побеседовала с организатором выставки, Татьяной Бонч-Осмоловской, писателем и правозащитницей.

 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.
Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод