Начальников просят сделать рабочие места более доступными и инклюзивными

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Бен Джонстон окончил среднюю школу в 2020 году.





Сейчас 20-летний мужчина завершает двухлетнюю стажировку в строительной отрасли и надеется получить должность бизнес-администратора.





«Сейчас я работаю в отделе кадров под руководством бизнес-партнера отдела кадров, просто наблюдаю за ее работой и выполняю основные задачи и пишу письма. Я начал стажировку в управлении проектами, а затем перешел в отдел закупок, что дало мне возможность получить разносторонний опыт».





Бен является незрячим с рождения.





Он говорит, что его присутствие на рабочем месте дает возможность для приобретения новых знаний и навыков не только ему самому, но и сотрудникам его организации.





«Многие компании, в которых я работал, никогда не работали с людьми живущими с инвалидностью, не говоря уже о полностью незрячих людях. Так что, я думаю, это была большая возможность для обучения всех, возможность просто понять, как я работаю. Я думаю, самым большим препятствием на пути к этому были такие моменты как, вы знаете, поиск своего стола, перемещение по офису, все эти мелочи, как добраться от автобусной остановки до офиса - выучить все это занимает дольше, чем для остальных сотрудников, поэтому мне пришлось пройти дополнительное обучение, прежде чем я начал работать."





Он надеется, что его опыт поможет другим людям с инвалидностью выйти на рынок труда.





"Вся идея работы с человеком, живущим с инвалидностью, заключается в открытом общении с обеих сторон, и я думаю, что если это общение налажено, то возможности действительно безграничны».





Именно эти возможности и надеются показать создатели информационной кампании «Уважаемый будущий босс».





Кампания, запущенная в преддверии Международного дня людей, живущих с инвалидностью, который отмечается в субботу (3 декабря), призывает людей с инвалидностью и их близких написать открытое письмо в социальных сетях работодателям с описанием того, как можно улучшить рабочие места, сделав их более инклюзивными





Паралимпийка Элли Коул является послом кампании.





«Мы действительно хотим расширить мышление о пространстве для людей с инвалидностью и об инклюзивности на рабочих местах, поэтому кампания «Уважаемый будущий босс» — это по-настоящему отличная возможность для людей выразить свое мнение на листе бумаги: сказать о своей уязвимости и честно рассказать о рабочем месте, которое они хотят видеть».





Кампания была начата после того, как годовой отчет крупнейшей в Австралии организации, занимающейся устройством на работу людей с инвалидностью, показал, что:





- У 58 процентов австралийских работников с инвалидностью вызывает тревожность мысль о том, чтобы сообщить работодателю о своем состоянии здоровья.





- 39% сообщили о том, что работают хуже из-за необходимости скрывать свою инвалидность.





- и 30% сообщили о негативных последствиях после того, как на работе узнали о их инвалидности.





56-летняя Лиза Бакли живет с легкой степенью нарушения интеллектуального развития.





«Мы ощущаем много дискриминации. Я знаю, я сталкивалась с дискриминацией на нескольких рабочих местах, что не очень хорошо, и этому нужно положить конец».





Она живет с той формой инвалидности, которая не так очевидна окружающим, и г-жа Бакли надеется, что ее будущие работодатели будут лучше осведомлены о том, как сделать свои рабочие места более адаптируемыми и для таких людей как она.





"То, что я не выгляжу так, что у меня есть инвалидность, не означает, что у меня ее нет. Нанимайте больше таких людей, как я, и дайте им шанс, мы все надежны, как и другие работники".





Фиона Калаф — генеральный менеджер проектов в службе занятости APM.





"Лучший способ создать удобное для людей с инвалидностью и инклюзивное рабочее место — это нанять человека с инвалидностью. Мы снова и снова видим огромные преимущества, которые люди с инвалидностью приносят на рабочее место, это разные образы мышления, разные способы действий, различные способы взаимодействия, и сейчас есть много доказательств, подтверждающих, что компании с разнообразным коллективом, включающим и людей с инвалидностью, на самом деле являются отличными и продуктивными рабочими местами».





Для тех, кто живет с инвалидностью, эта кампания также о том, чтобы обрести свой голос.





- Уважаемый будущий босс, меня зовут Лиза Габриэль Бакли, и я надеюсь, что вы увидите меня именно такой, как я есть.



