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Начальников просят сделать рабочие места более доступными и инклюзивными

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Ben Johnston is completing a two year traineeship in the infrastructure industry (SBS).jpg

Ben Johnston is completing a two year traineeship in the infrastructure industry Source: SBS

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Published 3 December 2022 at 9:10am
By Emma Kellaway
Presented by Svetlana Printcev, Victoria Stankeeva
Source: SBS
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Новая информационная кампания запущена в социальных сетях. К участию в ней призывают людей, живущих с инвалидностью, чтобы они написали открытые письма работодателям с описанием будущих рабочих мест, которые им хотелось бы видеть. Есть надежда, что кампания 'Dear Future Boss' (Уважаемый будущий босс) повысит осведомленность о том, как сделать рабочие места более доступными и инклюзивными.

Published 3 December 2022 at 9:10am
By Emma Kellaway
Presented by Svetlana Printcev, Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages
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Бен Джонстон окончил среднюю школу в 2020 году.

Сейчас 20-летний мужчина завершает двухлетнюю стажировку в строительной отрасли и надеется получить должность бизнес-администратора.

«Сейчас я работаю в отделе кадров под руководством бизнес-партнера отдела кадров, просто наблюдаю за ее работой и выполняю основные задачи и пишу письма. Я начал стажировку в управлении проектами, а затем перешел в отдел закупок, что дало мне возможность получить разносторонний опыт».

Бен является незрячим с рождения.

Он говорит, что его присутствие на рабочем месте дает возможность для приобретения новых знаний и навыков не только ему самому, но и сотрудникам его организации.

«Многие компании, в которых я работал, никогда не работали с людьми живущими с инвалидностью, не говоря уже о полностью незрячих людях. Так что, я думаю, это была большая возможность для обучения всех, возможность просто понять, как я работаю. Я думаю, самым большим препятствием на пути к этому были такие моменты как, вы знаете, поиск своего стола, перемещение по офису, все эти мелочи, как добраться от автобусной остановки до офиса  - выучить все это занимает дольше, чем для остальных сотрудников, поэтому мне пришлось пройти дополнительное обучение, прежде чем я начал работать."

Он надеется, что его опыт поможет другим людям с инвалидностью выйти на рынок труда.

"Вся идея работы с человеком, живущим с инвалидностью, заключается в открытом общении с обеих сторон, и я думаю, что если это общение налажено, то возможности действительно безграничны».

Именно эти возможности и надеются показать создатели информационной кампании «Уважаемый будущий босс».

Кампания, запущенная в преддверии Международного дня людей, живущих с инвалидностью, который отмечается в субботу (3 декабря), призывает людей с инвалидностью и их близких написать открытое письмо в социальных сетях работодателям с описанием того, как можно улучшить рабочие места, сделав их более инклюзивными

Паралимпийка Элли Коул является послом кампании.

«Мы действительно хотим расширить мышление о  пространстве для людей с инвалидностью и об инклюзивности на рабочих местах, поэтому кампания «Уважаемый будущий босс» — это по-настоящему отличная возможность для людей выразить свое мнение на листе бумаги: сказать о своей уязвимости и честно рассказать о рабочем месте, которое они хотят видеть».

Кампания была начата после того, как годовой отчет крупнейшей в Австралии организации, занимающейся устройством на работу людей с инвалидностью, показал, что:

- У 58 процентов австралийских работников с инвалидностью вызывает тревожность мысль о том, чтобы сообщить работодателю о своем состоянии здоровья.

- 39% сообщили о том, что работают хуже из-за необходимости скрывать свою инвалидность.

- и 30% сообщили о негативных последствиях после того, как на работе узнали о их инвалидности.

56-летняя Лиза Бакли живет с легкой степенью нарушения интеллектуального развития.

«Мы ощущаем много дискриминации. Я знаю, я сталкивалась с дискриминацией на нескольких рабочих местах, что не очень хорошо, и этому нужно положить конец».

Она живет с той формой инвалидности, которая не так очевидна окружающим, и г-жа Бакли надеется, что ее будущие работодатели будут лучше осведомлены о том, как сделать свои рабочие места более адаптируемыми и для таких людей как она.

"То, что я не выгляжу так, что у меня есть инвалидность, не означает, что у меня ее нет. Нанимайте больше таких людей, как я, и дайте им шанс, мы все надежны, как и другие работники".

Фиона Калаф — генеральный менеджер проектов в службе занятости APM.

"Лучший способ создать удобное для людей с инвалидностью и инклюзивное рабочее место — это нанять человека с инвалидностью. Мы снова и снова видим огромные преимущества, которые люди с инвалидностью приносят на рабочее место, это разные образы мышления, разные способы действий, различные способы взаимодействия, и сейчас есть много доказательств, подтверждающих, что компании с разнообразным коллективом, включающим и людей с инвалидностью, на самом деле являются отличными и продуктивными рабочими местами».

Для тех, кто живет с инвалидностью, эта кампания также о том, чтобы обрести свой голос.

- Уважаемый будущий босс, меня зовут Лиза Габриэль Бакли, и я надеюсь, что вы увидите меня именно такой, как я есть.

- Уважаемый будущий босс, меня зовут Бен Джонстон, и я хочу иметь равные шансы и равные возможности.
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