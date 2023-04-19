Жертвой все более изощеренных мошенников может стать каждый, и вы - не исключение

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Мошенники становятся все более изощеренными и каждый из нас может попасться на их удочку.





«Знаете, я почувствовал тошноту, как только я понял, что передал им свои личные данные. Я чувствовал себя глупцом».





68-летний Ян Хеншке - главный адвокат Национальной организации пожилых людей Австралии.





Его должность включает в себя задачи по повышению осведомленности о риске мошенничества, чтобы пожилые австралийцы не теряли деньги из-за скамеров - и он никак не думал, что он сам может стать их жертвой и не осознавал всей изощеренности их методов.





Это произошло с ним две недели назад.





В процессе смены интернет-провайдера, а также его кредитной карты, он получил электронное письмо, в котором говорилось, что данные его кредитки были неверными, и он уже было отправил свою личную информацию, когда увидел опетчатку в заголовке емейла.





Он действовал достаточно быстро, чтобы сберечь свои деньги, но был очень близок к провалу.





«Тогда я понял: я должен действовать незамедлительно. Так что я смог отменить кредитную карту в течение 20 минут после того, как эти данные стали известны. Но я все еще получаю странные электронные письма, так что я думаю, что так или иначе они попали в мою систему, и мы еще должны убедиться, что мы их вычистили. Знайте— это такая огромная проблема».





Люди в возрасте 65 лет и старше сообщали о случаях мошенничества в надзирающую структуру Scamwatch больше всего в прошлом году, а также именно они сообщали о самых крупных потерях.





Свыше 500 000 сообщений о мошенничестве было получено в прошлом году, а общий ущерб составил ошеломляющие 3,1 миллиарда долларов.





Это на 80% больше общих потерь, зарегистрированных в 2021 году.





Наиболее распространенный вид мошенничества был связан с инвестициями, что привело к финансовым потерям в размере 1,5 миллиарда долларов.





Другие виды мошенничества в списке первой пятерки относятся к удаленному доступу, перенаправлению платежей, романтическим знакомствам, а также к краже данных с помощью вредоносных программ, рассылаемых по электронной почте или текстовым сообщениям.





Катриона Лоу является заместителем председателя антимонопольного органа, Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей AССС.





Она говорит, что в последние 12 месяцев также наблюдалось огромное увеличение суммы, которую люди отдали мошенникам.





«Мы также наблюдаем увеличение средних потерь на 50% до примерно 20 000 долларов. Это огромная сумма денег, которую люди теряют, и, конечно, мы говорим не только о финансовых потерях, но и об эмоциональном опустошении, которое сопутствует этому».





AССC призывает к скоординированным действиям правительства, регулирующих органов, промышленности и правоохранительных структур.





Министр федеральных финансовых услуг Стивен Джонс говорит, что федеральное правительство обеспокоено масштабами финансовых потерь, и инвестирует больше средств, чтобы помочь создать центр для координации усилий по прекращению мошенничества еще до того, как оно настигнет австралийцев.





«Потери велики, ставки велики, и мы должны усовершенствовать нашу игру. Вот почему, как федеральное правительство, мы сделали это своим приоритетом, поэтому мы увеличиваем ресурсы для ACCC, чтобы создать новый центр против борьбы со скамерами, но также мы ищем способы перекрыть пути, которые мошенники используют для атаки на клиентов.Мы уже внедряем технологии фильтрации SMS, чтобы наложить обязательства на телефонные компании, чтобы убедиться, что они фильтруют некоторые из этих вредоносных SMS. Мы хотим расширять такие возможности. И в течение года мы будем изучать, что еще можно сделать в этой области».





Основным методом связи, используемым мошенниками в прошлом году, были текстовые сообщения, на которые приходилось 33% заявок о скамерах.





Контакты по телефону заняли второе место.





Затем контакты по емейл.





А на интернет и социальные сети приходилось по 6% сообщений о скамерах.





Сотрудники АССС говорят, что есть несколько простых правил, которые потребители могут соблюдать, чтобы защитить себя, например, не нажимать на ссылки в текстовых сообщениях, не спешить и попытаться убедиться, что звонок или смс действительно настоящие, а также быстро уведомлять свой банк, если что-то кажется подозрительным.





Г-жа Лоу говорит, что именно эта пауза на подумать может иметь решающее значение.



