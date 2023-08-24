Саммит БРИКС: значимость блока на международной арене и отношение Австралии к объединению "пятерки"

South Africa BRICS Summit

Leaders of the BRICS nations in a photo released by the Russian Foreign Ministry Press office (AAP) Credit: AP

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С 22 по 24 августа в ЮАР проходит саммит БРИКС. SBS Russian поговорили с вице-президентом организации Asia Society (Азиатское сообщество) Филиппом Ивановым о том, насколько саммит и само объединение БРИКС является значимым на мировой арене.

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