Саммит БРИКС: значимость блока на международной арене и отношение Австралии к объединению "пятерки"Play13:58Leaders of the BRICS nations in a photo released by the Russian Foreign Ministry Press office (AAP) Credit: APGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.79MB) С 22 по 24 августа в ЮАР проходит саммит БРИКС. SBS Russian поговорили с вице-президентом организации Asia Society (Азиатское сообщество) Филиппом Ивановым о том, насколько саммит и само объединение БРИКС является значимым на мировой арене.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод