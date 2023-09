Общественная критика видео с молочными коктейлями, призванного объяснить понятие "согласие на секс"

((ТРАНСКРИПТ))





NARRATOR: "To cross into the action zone, both people must agree."





GIRL: "Do you want to try my milkshake?"





BOY: "Yes I do!'





NARRATOR: "But what happens when one person takes action without an agreement?"





GIRL: "You do, huh? Well drink it. Drink it all!?"





Это сценка из ролика, где девушка спрашивает молодого человека, хочет ли он выпить молочный коктейль и, не дождавшись согласия, грубо выливает напиток ему в лицо.





Этот ролик стал центром онлайн-кампании, которая должна была начать важный разговор о согласии в школах.





Но критики, такие как австралийка года Грейс Тейм, говорят, что видео с молочным коктейлем странное и вызывает чувство неудобства, а его основное послание вообще сбивает с толку.





"О, это видео проблематично во многих отношениях".





Такую же критику высказывает и социальный комментатор Джейн Каро:





«Оно вызывает неловкость. И его послания вносят путаницу. Кажется, они не знают, что пытаются сказать этим, и это приводит к тому, что люди, смотрящие это, остаются в замешательстве».





Эксперт по гендерным вопросам Сиднейского университета Кэтрин Ламби говорит, что не поддается объяснению, почему на видео нападающей является женщина, в то время как подавляющее большинство сексуальных посягательств совершается мужчинами.





«Это нельзя назвать кампанией золотого стандарта. Попахивает наспех сделанным проектом - просто пиар нонсенс».





Исполняющий обязанности премьера Виктории Джеймс Мерлино - лишь один из многих политиков, которые не одобрили материал.





«Отзывы, которые я слышал от учеников, заключаются в том, что они не понимают, о чем идет речь. Это большой провал, и это не тот ресурс, который я буду рекомендовать школам Виктории».





А это говорит заместитель лидера лейбористов Таня Плиберсек.





«Какая же упущенная возможность! Почему это правительство продолжает каждый раз делать такие ошибки?»





По оценкам, разработка веб-сайта Good Society - платформы, на которой было размещено видео и другие материалы - обошлась примерно в 3,7 миллиона долларов.





Но, несмотря на то, что это информация об изнасиловании и других видах сексуального насилия, активистка кампании Шарна Бремнер, основательница организации End Rape on Campus (прекратим насилие в кампусах), отмечает, что самих этих слов создатели контента явно избегают.





«У меня создалось ощущение, что в этих ресурсах активно избегают употребления слов «сексуальное насилие», «изнасилование»- они просто не упоминаются, но вы не можете обсуждать согласие, не обсуждая, какие действия являются несогласованными».





Г-жа Бремнер говорит, что видео нужно полностью переработать.





«Мы думаем, что его необходимо удалить; и его должны проанализировать настоящие эксперты по предотвращению насилия и изменить таким образом, чтобы это имело смысл. Это должна быть программа, ведомая экспертами и основанная на данных - иначе она не сработает. "





Во второй половине вторника, 20 апреля, спорное видео наряду с другим роликом на сайте Good Society - было убрано.





Пресс-секретарь отдела образования сообщила SBS News, что департамент продолжит взаимодействовать с экспертами для оценки материалов, размещаемых на веб-сайте, чтобы убедиться, что они соответствуют своему назначению.





