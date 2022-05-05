Можно ли считать россиян ответственными за вторжение в Украину?

Protesters against Russia's actions in Ukraine are arrested in Moscow in March 2022

Protesters against Russia's actions in Ukraine are arrested in Moscow in March 2022 Source: AAP

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Является ли, как это назвает Кремль, «специальная военная операция» в Украине личной войной Владимира Путина? Или она поддерживается русским народом? И если да, то несет ли российский народ коллективную ответственность за события в Украине? Этот вопрос все чаще обсуждают критики Кремля.

ТРАНСКРИПТ. Аудио доступно в плеере наверху страницы.

(звучит музыка Рахманинова)

Как может страна, создавшая такую красоту, в то же время сеять такой ужас?

Россия — это Рахманинов, Малевич, Пушкин, но это еще и государство-агрессор, обвиняемое в военных преступлениях в Украине.

И кого винить за это?

Некоторые говорят о коллективной вине русского народа.

С этим не согласен пианист Вячеслав Грязнов, находящийся в настоящее время за пределами России.

«Мы не должны возлагать на всю нацию эту ответственность г-на Путина за то, что он делает, потому что хотя у нас есть право избирать, но сами выборы несправедливы. Поэтому очень трудно изменить ситуацию».

Московская журналистка и политолог Евгения Марковна Альбац не так снисходительна к соотечественникам.

«Я действительно думаю, что русские как нация, мы как народ, мы ответственны за то, что происходит в Украине, мы ответственны за эту войну. Мы позволили Путину оставаться у власти 22 года, мы позволили всю эту риторику, которая поглотила умы простых людей».

Она говорит, что на российской элите лежит большая доля вины.

«Они предпочли конформизм честности, потому что соучастие и конформизм позволили им стать богатыми, очень богатыми, и они знали на 100 процентов, что они делают, они прекрасно знали о тех преступлениях, которые совершал этот режим, и они продолжали поддерживать это».

И многие россияне действительно поддерживают Кремль в его действиях в Украине.

Говорит Владимир Пастухов — старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона.

«Я бы сказал, что значительная часть россиян, может быть, подавляющее большинство поддерживают войну».

Он считает, что именно неспособность россиян признать свое прошлое во-многом объясняет нынешнее насилие.

«Русские отвергли коммунизм, только на словах, но не отвергли его сердцем. Семьдесят лет лжи, 70 лет регрессии, все это было где-то спрятано под ковром и сейчас появилось снова».

Но журналистка Евгения Альбац чувствует личную ответственность.

«Я боролась с этим режимом все 22 года. Я всегда была против этих КГБ корпораций, захвативших страну. Однако это означает, что я проиграла. И это означает, что я виновата. Я, именно я несу ответственность, потому что мне не удалось убедить своих читателей в том, что действия, совершенные Путиным и его окружением, переходят всякие моральные барьеры».

И она опасается, что действия Кремля в Украине повлияют на будущее многих поколений.

«И меня просто начинает мутить от мысли, что наши дети и наши внуки войдут в историю как нация, которая вела эту ужасную войну по своему выбору, эту войну завоевателей в 21 веке в Европе».

 

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