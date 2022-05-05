Можно ли считать россиян ответственными за вторжение в Украину?

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(звучит музыка Рахманинова)





Как может страна, создавшая такую красоту, в то же время сеять такой ужас?





Россия — это Рахманинов, Малевич, Пушкин, но это еще и государство-агрессор, обвиняемое в военных преступлениях в Украине.





И кого винить за это?





Некоторые говорят о коллективной вине русского народа.





С этим не согласен пианист Вячеслав Грязнов, находящийся в настоящее время за пределами России.





«Мы не должны возлагать на всю нацию эту ответственность г-на Путина за то, что он делает, потому что хотя у нас есть право избирать, но сами выборы несправедливы. Поэтому очень трудно изменить ситуацию».





Московская журналистка и политолог Евгения Марковна Альбац не так снисходительна к соотечественникам.





«Я действительно думаю, что русские как нация, мы как народ, мы ответственны за то, что происходит в Украине, мы ответственны за эту войну. Мы позволили Путину оставаться у власти 22 года, мы позволили всю эту риторику, которая поглотила умы простых людей».





Она говорит, что на российской элите лежит большая доля вины.





«Они предпочли конформизм честности, потому что соучастие и конформизм позволили им стать богатыми, очень богатыми, и они знали на 100 процентов, что они делают, они прекрасно знали о тех преступлениях, которые совершал этот режим, и они продолжали поддерживать это».





И многие россияне действительно поддерживают Кремль в его действиях в Украине.





Говорит Владимир Пастухов — старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона.





«Я бы сказал, что значительная часть россиян, может быть, подавляющее большинство поддерживают войну».





Он считает, что именно неспособность россиян признать свое прошлое во-многом объясняет нынешнее насилие.





«Русские отвергли коммунизм, только на словах, но не отвергли его сердцем. Семьдесят лет лжи, 70 лет регрессии, все это было где-то спрятано под ковром и сейчас появилось снова».





Но журналистка Евгения Альбац чувствует личную ответственность.





«Я боролась с этим режимом все 22 года. Я всегда была против этих КГБ корпораций, захвативших страну. Однако это означает, что я проиграла. И это означает, что я виновата. Я, именно я несу ответственность, потому что мне не удалось убедить своих читателей в том, что действия, совершенные Путиным и его окружением, переходят всякие моральные барьеры».





И она опасается, что действия Кремля в Украине повлияют на будущее многих поколений.





«И меня просто начинает мутить от мысли, что наши дети и наши внуки войдут в историю как нация, которая вела эту ужасную войну по своему выбору, эту войну завоевателей в 21 веке в Европе».









