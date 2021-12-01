Новый отчет пролил свет на культуру на рабочих местах в австралийском парламенте

ТРАНСКРИПТ. Аудио доступно в плеере наверху страницы.





После восьми месяцев расследования долгожданный отчет «Set the Standard» (Установить стандарты) по рассмотрению культуры членов парламента был представлен общественности.





Отчет, представленный комиссаром по вопросам дискриминации по половому признаку Кейт Дженкинс, был подготовлен после заявлений бывшей сотрудницы парламента Бриттани Хиггинс, утверждающей, что здание парламента является токсичным и небезопасным местом работы для женщин.





В феврале г-жа Хиггинс обнародовала информацию о том, что ее, как она утверждает, изнасиловал коллега в кабинете министра в 2019 году.





Отчет г-жи Дженкинс показывает, что треть сотрудников, работающих на парламентских участках Канберры и в избирательных офисах, сообщили о сексуальных домогательствах на работе.





"Более половины - это 51 процент - всех людей, которые в настоящее время работают на парламентских рабочих местах Содружества, пережили хотя бы один случай травли, сексуальных домогательств, а также попыток сексуального насилия или само изнасилование. По всему парламенту на рабочих местах сексуальным домогательствам подвергались 40 процентов женщин по сравнению с 26 процентам мужчин. Женщины, с которыми мы говорили, рассказали нам, что считают, что им повезло, что они не подвергались прямым сексуальным домогательствам или сексуальному насилию".





Отчет на 456 страницах включает 28 рекомендаций, в том числе необходимость для всех партий добиваться гендерного паритета, чтобы изменить культуру на рабочем месте.





Отчет также подчеркивает важность создания нового кодекса поведения для членов парламента и их сотрудников, за соблюдением которого будет следить Независимая парламентская комиссия по стандартам.





Провести расследование культуры поведения г-же Дженкинс поручил премьер-министр Скотт Моррисон после заявлений г-жи Хиггинс об изнасиловании.





"Как и любой, кто работает в этом здании, я нахожу представленную здесь статистику ужасающей и тревожной. И хотелось бы, чтобы эти данные стали для меня более ножиданными".





Г-н Моррисон пообещал незамедлительно начать действовать согласно рекомендациям.





"Стрессы на рабочих местах, подобные этому, вполне реальны. Но это не оправдание для нормализации неадекватного, нездорового и непрофессионального поведения".





Отчет содержит ряд анонимных признаний о пережитых сексуальных домогательствах и буллинге, а в одном рассказе содержались слова, что мужчины в здании парламента воспринимают молодых женщин, которые приступают к работе, как "свежее мясо и новый вызов".





В другом рассказе описывается инцидент, когда член парламента наклонился к женщине как будто бы сказать ей что-то шепотом, но вместо этого засунул язык ей в рот.





Доктор Соня Пальмиери, эксперт по гендерным вопросам и политике, которая тоже принимала участие в составлении отчета, сказала SBS News, что уровень распространения этот системных проблем в парламенте просто шокирует.





"Парламент, и в частности австралийский парламент, не очень охотно двигался к признанию гендерных особенностей этого рабочего места и к изучению того, как гендерное неравенство стимулирует эту токсичную культуру. И я думаю, если бы в австралийском парламенте серьезно отнеслись к этому гендерному неравенству, то меры были бы приняты задолго до того, как прозвучали эти обвинения".





Действующие и бывшие политики и сотрудники были среди 1 723 человек, в основном женщин, которые внесли свой вклад в составление отчета, включающего около 500 интервью и 935 анкет.





Отчет также показал, что молодые женщины и люди, которые идентифицируют себя как принадлежащие к ЛГБТ сообществу, чаще подвергались сексуальным домогательствам.





Д-р Пальмиери говорит, что для того, чтобы культура действительно изменилась, необходимо срочно достигать целей гендерного и культурного разнообразия, причем, не только на ключевых позициях.





"Это также о степени вовлеченности, о том, как мужчины, женщины, люди с ограниченными возможностями, молодые люди, люди сообщества ЛГБТ участвуют в процессе создания новой культуры на этом рабочем месте. И пока эти цели по достижению разнообразия не будут достигнуты (а мы не увидим этого, пока не будет установлена систематическая отчетность и мониторинг по достижению этих целей), так вот пока этого не случится, я не думаю, что мы увидим тот масштабный сдвиг, который бы нам хотелось видеть в парламенте".





Спустя всего несколько часов после того, как отчет был обнародован, сенатор партии Зеленых Хансен-Янг обвинила сенатора коалиции в парламенте в том, что он, как она это описала, издавал рычание и лаял как собака в сторону незивисимой представительницы парламента Жаки Ламби, когда та задавала вопрос.





"Я не думаю, что это уместно, учитывая данные, которые мы узнали сегодня, что рычание и собачьи звуки доносятся с этой части зала, когда женщина-член парламента стоит здесь перед вами. Это произошло, я не знаю, кто это ответственный за это, но это неуместно. И если мы собираемся изменить культуру сверху, это касается каждого из нас".





Сенатор Пенни Вонг добивалась отзыва этих комментариев, но ни один сенатор не взял на себя ответственность за инцидент с гавкающими звуками.





В отчете также рекомендуется пересмотреть методы работы парламента, чтобы устранить сексистские выражения и непристойное поведение и повысить безопасность как в Палате представителей, так и в Сенате.











Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

