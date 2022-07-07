Снятый в России фильм "Купе номер 6" вышел в австралийский прокат

'Compartment No. 6'

Source: Supplied by Sharmill Films

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7 июля в австралийских кинотеатрах стартуют показы фильма финнского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер 6". Снятая в России картина взяла гран-при жюри Каннского кинофестиваля в прошлом году и была номинирована на Золотую пальмовую ветвь.

Герои говорят на русском языке за исключением нескольких сцен на финском. Финская студентка (Сайди Хаарла) отправляется на поезде из Москвы в Мурманск, чтобы увидеть петроглифы - наскальные изображения, обнаруженные в Мурманской области в середине 90-х годов. Перед этим она проводит время в заполненной книгами и интеллигентскими разговорами московской квартире в обществе профессоров и прочих светлых голов. В поезде студентка попадает в одно купе с русским шахтером (Юра Борисов) - и на протяжении фильма мы смотрим, как развиваются их отношения.

Фильм 'Compartment No. 6' показывают кинотеатры в Виктории, Новом Южнном Уэльсе, Австралийской столичной территории, Квинсленде, Южной Австралии, Западной Австралии и Тасмании. Найти кинотеатр в вашем штате можно 
здесь
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В картине используется нецерзурная брань и активно демонстрируется распитие крепких алкогольных напитков.

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