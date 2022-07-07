Снятый в России фильм "Купе номер 6" вышел в австралийский прокат

Герои говорят на русском языке за исключением нескольких сцен на финском. Финская студентка (Сайди Хаарла) отправляется на поезде из Москвы в Мурманск, чтобы увидеть петроглифы - наскальные изображения, обнаруженные в Мурманской области в середине 90-х годов. Перед этим она проводит время в заполненной книгами и интеллигентскими разговорами московской квартире в обществе профессоров и прочих светлых голов. В поезде студентка попадает в одно купе с русским шахтером (Юра Борисов) - и на протяжении фильма мы смотрим, как развиваются их отношения.





Фильм 'Compartment No. 6' показывают кинотеатры в Виктории, Новом Южнном Уэльсе, Австралийской столичной территории, Квинсленде, Южной Австралии, Западной Австралии и Тасмании. Найти кинотеатр в вашем штате можно здесь .



