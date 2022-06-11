Пленным иностранцам в ДНР вынесли смертный приговор

Пленным иностранцам в ДНР вынесли смертный приговорPlay02:51Soldiers looks at the smoke coming from the oil refinery of Lysychans'k. Source: AAPGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (2.61MB) Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил трех иностранцев, воевавших на стороне Украины, к смертной казни. Они обвинялись по статьям Уголовного кодекса ДНР «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Наемничество».Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод