Пленным иностранцам в ДНР вынесли смертный приговор

Troops look at smoke coming from an oil refinery in Lysychans'k (AAP)

Soldiers looks at the smoke coming from the oil refinery of Lysychans'k. Source: AAP

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Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил трех иностранцев, воевавших на стороне Украины, к смертной казни. Они обвинялись по статьям Уголовного кодекса ДНР «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Наемничество».

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