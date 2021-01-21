"Карусели" для журналистов в Хабаровске: спецприемник - суд - спецприемник

Все истории публикуются с разрешения участников. В распоряжении SBS Russian есть копии пресс-карт, протоколов о доставлении и задержании журналистов и постановлений суда по делам об административных правонарушениях, подтверждающие слова участников этого подкаста.





10 июля Басманный районный суд Москвы арестовал тогда действующего, а ныне бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в покушениях и организации убийств нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал вину не признает.





С 11 июля в Хабаровске еженедельно проходят акции протеста в его поддержку. Самые массовые акции проходили летом и собирали десятки тысяч человек . Осенью на площадь Ленина выходят гораздо меньше людей, однако в Хабаровске участились задержания блогеров и журналистов, сообщает Профсоюз журналистов и работников СМИ России . Некоторых сотрудников местных изданий задерживают прямо во время ведения прямых трансляций, других вызывают повестками или задерживают в общественных местах.





На видеоролике, выложенном в твиттере Штаба Навального в Хабаровске, слышно, как на одном из последних шествий протестующие кричат: “Руки прочь от журналистов”.

Мы связались с тремя хабаровскими журналистами, которые в последние два месяца попадали в спецприемник и узнали у них, как происходят задержания и суды и что такое судебные "карусели".





Екатерина Бияк, журналистка портала Activatica





Вечером 12 ноября корреспондентка Activatica Екатерина Бияк вела прямую трансляцию с акции на площади Ленина, когда ее задержала полиция. В тот день народу было немного - по словам Екатерины, около 15 человек.





“За мной следили, начиная с июля (...) Несколько раз я это замечала, уходила от слежки, шла навстречу следящему (...) Задержали меня 12 ноября на площади Ленина во время моего эфира.





“Кто-то мне сказал, что на другом конце площади задерживают человека. В тот момент на площади было двое журналистов: я и Борис Жирнов (Корреспондент газеты «Арсеньевские вести» - ред.) Как только я подошла, сразу же из соседней машины полиции вывалились сотрудники полиции и подбежали ко мне”.





Екатерину Бияк и Бориса Жирнова задержали сотрудники полиции. Екатерину повезли в 4-й отдел полиции. Момент задержания попал в прямую трансляцию Activatica .

Екатерине предъявили обвинения за участие в несанкционированном шествии 13 сентября - почти за два месяца до задержания - и нарушение Федерального закона №54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (создание помех движению пешеходов и транспортных средств).





Суд состоялся на следующий день - в пятницу, 13 ноября. Журналистку признали виновной и выписали штраф на 10 тысяч рублей.

И только я стараюсь выйти из зала - сразу же мне говорят, что меня задержат еще по второй статье, есть второй протокол. Так выглядит “карусель”. Она не сработает, если меня посадят под арест. Чтобы сработала “карусель”, нужно, чтобы человека выпустили из здания суда.

Повторное задержание Екатерины также попало на видео. Там она выходит из здания суда, у нее спрашивают, домой ли она направляется. Стоящий рядом сотрудник полиции говорит: “Нет, не домой”.





“Меня снова повезли в отделение полиции, снова оформили - теперь уже за 15 сентября. Мы опять поехали ночевать в спецприемник”.





Второй суд над Екатериной по той же статье состоялся в субботу, 14 ноября. Екатерине дали двое суток ареста, и в воскресенье она вышла на свободу.





Дмитрий Хетагуров, журналист канала Sotavision





Блогера и журналиста Дмитрия Хетагурова задержали 10 ноября, когда он вел прямой эфир - освещал одиночный пикет на железнодорожном вокзале Хабаровска.





Дмитрий рассказывает, что там к нему подошли сотрудники полиции и попросили проехать с ними в отделение. Дмитрия оформили по той же статье, что и Екатерину, отправили в спецприемник, а на следующий день - в суд.

Присудили сутки ареста, которые я уже провел в спецприемнике - это тоже считается как арест. Выходим - и адвокат говорит, что, возможно, меня сейчас заново задержат (...) Я выхожу из суда - и меня сразу встречает экипаж.

Дмитрия снова отвезли в отдел полиции и составили новый протокол. Первый был за участие в акции 12 сентября, а второй - за 16 сентября. Журналиста снова отвезли в спецприемник. На суде, который состоялся на следующий день, Дмитрию присудили 5 суток ареста.





У Дмитрия было с собой редакционное задание и пресс-карта, однако их наличие не помогло избежать наказания.





Алексей Филимонов, журналист Newsader





Журналист Newsader Алексей Филимонов, задержанный в начале октября у подъезда своего дома, как и Екатерина, предполагает, что за ним могли следить.





По словам Алексея, к нему подошел сотрудник предположительно Центра "Э" (по борьбе с экстремизмом), затем подъехала машина ГИБДД - и его отвезли в отдел полиции. Алексея задержали 8 октября и отпустили домой до суда - 13 октября.





“Судье была предоставлена пресс-карта, трудовой договор с редакцией”, - говорит Алексей. Однако это не помогло, ему выписали штраф на 10 тысяч рублей.





А между двумя этими событиями - задержанием и судом - Алексея задержали второй раз, 10 октября. По его словам, это произошло после акции, когда Алексей общался с японским журналистом.





Это была та самая знаменитая суббота, когда произошел разгон ОМОНом.





Во второй раз ему назначили штраф в 15 тысяч рублей. People march during an unsanctioned protest in support in Khabarovsk. Source: AAP По данным профсоюза журналистов и работников СМИ, в похожей ситуации оказались и другие хабаровские репортеры и блогеры. Среди них журналист портала Newsader и газеты «Арсеньевские вести», блогер Антон Курдюмов, журналист порталов RusNews и Newsader, блогер Дмитрий Тимошенко, корреспондент газеты «Арсеньевские вести» Борис Жирнов, журналист Sotavision и Newsader Андрей Соломахин. О нем профсоюз пишет:



