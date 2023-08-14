Лекарства станут дешевле со следующего месяца

Minister for Health Mark Butler and Prime Minister Anthony Albanese arrive for Question Time (AAP)

Minister for Health Mark Butler and Prime Minister Anthony Albanese arrive for Question Time Source: AAP / MICK TSIKAS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

C 01 сентября 2023 года австралийцы смогут покупать медикаменты дешевле. Парламент принял правительственные поправки, разрешающие рецепты на 60 дней. Последняя попытка коалиции заблокировать поправки потерпела неудачу.

Австралийцы вскоре смогут получить доступ к более дешевым лекарствам.

С 1 сентября можно будет приобретать медикаменты на два месяца по той же цене, что и за рецепт на один месяц.

Изменение касается более 300 распространенных субсидированных лекарств, уже включенных в Схему фармацевтических льгот, и будет внедряться в три этапа.

Фармацевтическая гильдия высказывала опасения, что новые правила могут плохо отразиться на аптеках, привести к их закрытию, потере рабочих мест и тем самым усложнить доступ к лекарствам.

Эндрю Неоу — президент Западно-австралийского отделения Фармацевтической гильдии.

«Мы просим правительство найти наилучший способ внедрения этой политики. Важно, чтобы поправки не оказали негативного воздействия на аптеки. Когда это правительство было в оппозиции, оно заявляло, что наилучший способ внедрения так называемой политики 60 дней — через прямое соглашение с аптеками. Мы надеемся, что они сделают это в рамках наших текущих переговоров».

Министр здравоохранения Марк Батлер говорит, что это изменение поможет облегчить давление стоимости жизни, сократит количество визитов к врачам и не приведет к закрытию аптек в сообществах.

«Эта мера позволит снизить стоимость лекарств для 6 миллионов пациентов, что, очевидно, очень положительно повлияет на домашний бюджет в условиях глобального кризиса стоимости жизни. Мы также знаем по зарубежным данным, что это улучшает соблюдение графика приема лекарств как минимум на 20%. Таким образом, это также будет полезно для здоровья людей. Но что критически важно — это освободит миллионы доступных слотов консультаций у врачей ежегодно».

Оппозиция также критиковала правительство, говоря, что c одной стороны они поддерживают само изменение, но считают, что Лейбористская партия не проконсультировалась с аптеками перед внедрением этой меры.

Коалиция заявляла, что будет блокировать изменения сроков выдачи на 60 дней, если правительство не согласится на переговоры и внедрение нового соглашения с аптеками.

Теневой министр здравоохранения Энн Растон говорит, что Коалиция поддерживает доступ к более дешевым лекарствам, но хочет защитить аптеки от негативных последствий.

«Коалиция поддерживает улучшение доступа австралийцев к более дешевым лекарствам и поддерживает выдачу их на 60 дней. Но мы считаем, что правительство неверно реализовало эту меру. Мы уже призывали правительство гарантировать, что ни одна аптека не закроется, и что ни один австралиец не останется в минусе из-за этой конкретной меры. До сих пор мы не слышим таких обязательств».

Президент Австралийской медицинской ассоциации профессор Стив Робсон раскритиковал действия Коалиции.

«Врачи обязаны действовать в наилучших интересах наших пациентов. Коалиция вчера показала, что они не разделяют такого же подхода. Сенат сегодня имеет возможность сделать правильное решение для всех австралийцев, и мы надеемся, что они воспользуются этой возможностью. Доступные по цене лекарства должны быть доступны каждому австралийцу. Это просто, и мы хотим убедиться, что мы не упустим эту возможность снова».

Оппозиция позже отступила от своих угроз и попыталась отложить изменения до следующей сессии парламента в сентябре.

Теневой министр здравоохранения Энн Растон говорит, что отсрочка позволила бы правительству провести переговоры и проконсультироваться с аптеками.

«Мы предлагаем не принимать решение сегодня. Правительство может воспользоваться перерывом и действительно подтвердить свою готовность обеспечить выгоду для австралийцев от этой конкретной меры. Таким образом, мы сегодня не будем принимать решение о недопущении меры, а перенесем его на более поздний срок, чтобы предоставить правительству возможность продемонстрировать хорошие намерения, о которых они говорили сегодня утром. Министр Батлер сказал сегодня утром, что у него не было достаточно времени».

Тем не менее, правительство провело голосование по изменениям и победило с поддержкой Зеленых и независимых парламентариев.

Примьер-министр Энтони Албанезе назвал фарсом перемены настроения Коалиции.

«Вы знаете, что они сделали ранее сегодня в Сенате? Они проиграли шесть голосов, пытаясь заблокировать голосование, а затем, когда это не удалось, они отозвали свое предложение, и теперь оно лежит без поддержки. Какой же это фарс».

Оппозиция внесла другое предложение о попытке не допустить изменения на следующий заседательный период в сентябре, после вступления изменения в силу.

Марк Батлер говорит, что Коалиции пора закрыть этот вопрос и идти дальше.

«Я не видел это предложение, но цирк продолжается. Я просто задаюсь вопросом, когда Коалиция начнет поддерживать интересы пациентов, а не фармацевтическое лобби. Сенат выразил свою волю, не только в процедурном плане, но и по существу вопроса, и очевидное большинство Сената поддержало меры правительства. Честно говоря, Коалиция должна просто прислушаться к этому и двигаться дальше».

Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.
Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод