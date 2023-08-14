Лекарства станут дешевле со следующего месяца

Австралийцы вскоре смогут получить доступ к более дешевым лекарствам.





С 1 сентября можно будет приобретать медикаменты на два месяца по той же цене, что и за рецепт на один месяц.





Изменение касается более 300 распространенных субсидированных лекарств, уже включенных в Схему фармацевтических льгот, и будет внедряться в три этапа.





Фармацевтическая гильдия высказывала опасения, что новые правила могут плохо отразиться на аптеках, привести к их закрытию, потере рабочих мест и тем самым усложнить доступ к лекарствам.





Эндрю Неоу — президент Западно-австралийского отделения Фармацевтической гильдии.





«Мы просим правительство найти наилучший способ внедрения этой политики. Важно, чтобы поправки не оказали негативного воздействия на аптеки. Когда это правительство было в оппозиции, оно заявляло, что наилучший способ внедрения так называемой политики 60 дней — через прямое соглашение с аптеками. Мы надеемся, что они сделают это в рамках наших текущих переговоров».





Министр здравоохранения Марк Батлер говорит, что это изменение поможет облегчить давление стоимости жизни, сократит количество визитов к врачам и не приведет к закрытию аптек в сообществах.





«Эта мера позволит снизить стоимость лекарств для 6 миллионов пациентов, что, очевидно, очень положительно повлияет на домашний бюджет в условиях глобального кризиса стоимости жизни. Мы также знаем по зарубежным данным, что это улучшает соблюдение графика приема лекарств как минимум на 20%. Таким образом, это также будет полезно для здоровья людей. Но что критически важно — это освободит миллионы доступных слотов консультаций у врачей ежегодно».





Оппозиция также критиковала правительство, говоря, что c одной стороны они поддерживают само изменение, но считают, что Лейбористская партия не проконсультировалась с аптеками перед внедрением этой меры.





Коалиция заявляла, что будет блокировать изменения сроков выдачи на 60 дней, если правительство не согласится на переговоры и внедрение нового соглашения с аптеками.





Теневой министр здравоохранения Энн Растон говорит, что Коалиция поддерживает доступ к более дешевым лекарствам, но хочет защитить аптеки от негативных последствий.





«Коалиция поддерживает улучшение доступа австралийцев к более дешевым лекарствам и поддерживает выдачу их на 60 дней. Но мы считаем, что правительство неверно реализовало эту меру. Мы уже призывали правительство гарантировать, что ни одна аптека не закроется, и что ни один австралиец не останется в минусе из-за этой конкретной меры. До сих пор мы не слышим таких обязательств».





Президент Австралийской медицинской ассоциации профессор Стив Робсон раскритиковал действия Коалиции.





«Врачи обязаны действовать в наилучших интересах наших пациентов. Коалиция вчера показала, что они не разделяют такого же подхода. Сенат сегодня имеет возможность сделать правильное решение для всех австралийцев, и мы надеемся, что они воспользуются этой возможностью. Доступные по цене лекарства должны быть доступны каждому австралийцу. Это просто, и мы хотим убедиться, что мы не упустим эту возможность снова».





Оппозиция позже отступила от своих угроз и попыталась отложить изменения до следующей сессии парламента в сентябре.





Теневой министр здравоохранения Энн Растон говорит, что отсрочка позволила бы правительству провести переговоры и проконсультироваться с аптеками.





«Мы предлагаем не принимать решение сегодня. Правительство может воспользоваться перерывом и действительно подтвердить свою готовность обеспечить выгоду для австралийцев от этой конкретной меры. Таким образом, мы сегодня не будем принимать решение о недопущении меры, а перенесем его на более поздний срок, чтобы предоставить правительству возможность продемонстрировать хорошие намерения, о которых они говорили сегодня утром. Министр Батлер сказал сегодня утром, что у него не было достаточно времени».





Тем не менее, правительство провело голосование по изменениям и победило с поддержкой Зеленых и независимых парламентариев.





Примьер-министр Энтони Албанезе назвал фарсом перемены настроения Коалиции.





«Вы знаете, что они сделали ранее сегодня в Сенате? Они проиграли шесть голосов, пытаясь заблокировать голосование, а затем, когда это не удалось, они отозвали свое предложение, и теперь оно лежит без поддержки. Какой же это фарс».





Оппозиция внесла другое предложение о попытке не допустить изменения на следующий заседательный период в сентябре, после вступления изменения в силу.





Марк Батлер говорит, что Коалиции пора закрыть этот вопрос и идти дальше.





«Я не видел это предложение, но цирк продолжается. Я просто задаюсь вопросом, когда Коалиция начнет поддерживать интересы пациентов, а не фармацевтическое лобби. Сенат выразил свою волю, не только в процедурном плане, но и по существу вопроса, и очевидное большинство Сената поддержало меры правительства. Честно говоря, Коалиция должна просто прислушаться к этому и двигаться дальше».





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