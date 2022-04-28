О последствиях блокировки в России Chess.com и о русскоязычных игроках в австралийской сборной на шахматной Олимпиаде

President of Chess Victoria and vice-president of Australian Chess Federation Leonid Sandler

President of Chess Victoria Leonid Sandler. Source: Supplied by L.Sandler

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Интервью с президентом Шахматной ассоциации Виктории Леонидом Сандлером.

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