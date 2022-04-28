О последствиях блокировки в России Chess.com и о русскоязычных игроках в австралийской сборной на шахматной Олимпиаде

О последствиях блокировки в России Chess.com и о русскоязычных игроках в австралийской сборной на шахматной ОлимпиадеPlay08:28President of Chess Victoria Leonid Sandler. Source: Supplied by L.SandlerGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.77MB) Интервью с президентом Шахматной ассоциации Виктории Леонидом Сандлером.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод