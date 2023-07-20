Шахматисты Темур Кубокаров и Юлия Рыжанова представляют Австралию на международном уровне

Chess players Temur Kubokarov and Yulia Ryzhanova play for Australia at the international level

Credit: Supplied for publication

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В День шахмат знакомим вас с русскоязычными игроками Юлией Рыжановой и Темуром Кубокаровым, которые представляют Австралию на международной арене.

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программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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