Шахматисты Темур Кубокаров и Юлия Рыжанова представляют Австралию на международном уровне

Шахматисты Темур Кубокаров и Юлия Рыжанова представляют Австралию на международном уровнеPlay10:13 Credit: Supplied for publicationGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.35MB) В День шахмат знакомим вас с русскоязычными игроками Юлией Рыжановой и Темуром Кубокаровым, которые представляют Австралию на международной арене.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesПрограмма SBS Russian — эфир от 20.07.2023Австралия и Новая Зеландия принимают Чемпионат мира по футболу среди женских сборныхНовости SBS на русском языке — 20.07.2023Путин не летит на саммит БРИКС из-за его ордера на арест