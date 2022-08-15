Стоимость детских садов — ключевой вопрос перед федеральными выборами

Стефани Петридес из Сиднея — мать двоих детей, четырехлетнего Тео и пятимесячной Софии. Недавно она столкнулась с трудным решением: вернуться к любимой работе в строительстве или оставаться дома и экономить на расходах на детский сад.





В итоге, по словам Стефани, все сводилось к стоимости.





«Если бы оба моих ребенка ходили в детский сад? Тогда я остаюсь с пустым кошельком. Я не хожу на работу. А, получается, плачу за то, чтобы ходить на работу. Не самый удачный расклад, не так ли? Это очень важно, это все, во что я верю. Меня волнует проблема изменения климата, стоимость детских садов и поддержка женщин».





В преддверии федеральных выборов 21 мая обе основные партии борются за голоса таких матерей, как Стефани Петридес.





Коалиция придерживается политики заботы о детях, объявленной в прошлогоднем бюджете.





Тогда федеральное правительство обещало потратить 1,7 миллиарда долларов на сектор дошкольного образования в течение четырех лет.





Максимум госсубсидий, на который может претендовать семья с одним ребенком, останется на уровне 85%, уменьшаясь по мере роста их дохода. Если доход превышает 70 000 долларов в год, то субсидия сразу становится значительно ниже.





Но главное изменение, предложенное федеральным правительством в 2021 году, — увеличить размер субсидии на второго и последующих детей на 30 процентных пунктов, то есть до 95%.





Семьи, зарабатывающие более 350 000 долларов в год, не будут иметь права на какую-либо субсидию.





Лейбористы, с другой стороны, обещают увеличить субсидию на детские сады для более широкой группы семей.





В случае победы на выборах, лейбористы обещают потратить 5,4 миллиардов долларов на сектор дошкольного образования и, соответственно, сделать детские сады дешевле.





Так, семьи с одним ребенком смогут претендовать на субсидию до 90% от стоимости сада, в зависимости от дохода.





Лейбористы заявляют, что собираются повысить уровень субсидий для всех семей с заработком до 530 000 долларов. Также недавно в партии объявили, что, в случае победы, сохранят действие реформы по субсидиям на второго ребенка, предложенной Коалицией.





Стоимость детских садов — один из важнейших факторов для многих семей

Брендан Райан, — финансовый аналитик и основатель консультативной группы Entitlemate. Он говорит, что определение того, какое влияние окажет политика каждой партии, зависит от множества факторов.





«Эти две программы по-разному могут повлиять на разные семьи. Все зависит от дохода и количества детей. Рассмотрим семью с общим доходом в 200 000 долларов и с одним ребенком. Сейчас такая семья в год может получить максимум 16 000 долл в субсидиях, а в соответствии с политикой лейбористов — около 21 000 долл. В таком случае это значительные улучшения».





Г-н Райан хотел бы, чтобы каждая из основных партий изложила свою политику яснее до дня голосования.





«Речь идет о важных расчетах для семейного бюджета. Семьи должны понимать, что их потенциально ждет, прежде чем они примут решение о том, за кого голосовать. Таким образом, чем раньше семьи получат информацию, которая поможет им принять эти решения, тем лучше».





Неша Хатчинсон — воспитательница в детском саду и вице-президент Австралийского альянса по уходу за детьми. Она говорит, что стоимость детских садов — один из важнейших факторов для многих семей.





«Изо дня в день, каждую неделю они должны закладывать эти цифры в свой бюджет. Это также определяет, когда мамы и папы могут вернуться на работу, а также сколько дней в неделю их дети могут находиться в саду».





Для матери двоих детей Стефани Петридес это не только вопрос балансирования семейного бюджета.





«Если вы хотите поддерживать экономический рост, то увеличивайте рабочую силу. А кто же лучше работающих мам? Мы хотим работать. Это правда. Нам просто нужно больше поддержки и стимула. Я думаю, ключевое слово здесь — стимул, стимул вернуться на работу».





Доступные детские сады: экономический рост и возвращение женщин на рынок труда

В 2020 году, в самом начале пандемии коронавируса, федеральное правительство предоставило фактически бесплатные детские сады в рамках пакета помощи семьям.





Теперь политические аналитики из Австралийского института задаются вопросом, почему эта поддержка прекратилась преждевременно, несмотря на потенциальную экономическую выгоду.





В апреле 2022 институт выпустил исследование «Экономические преимущества качественного доступного дошкольного образования». Оно указывает на важность доступного дошкольного образования как для экономики в целом, так и для работающих женщин. Также исследование показало, что в Австралии сформировалась чрезмерная зависимость от частных детских садов. Это подрывает качество образования.





Мэтт Груднофф, автор исследования, говорит о том, что в обществе принимают как должное факт, того, что дети школьного возраста могут ходить в школу и учиться, что позволяет родителям работать.





«Нам важно расширить это для дошкольного образования тоже, для детей младше пяти лет. Мы можем это делать, при этом предоставляя высококачественный уход за детьми по низкой цене».





Результаты исследования Австралийского института показывают, что экономика Австралии сдерживается, а участие женщин в рабочей силе ниже потенциального по сравнению с другими развитыми странами.





Исследование предполагает, что если бы финансирование дошкольного образования соответствовало скандинавским странам, то можно было бы создать более 290 000 новых рабочих мест.





Г-н Груднофф говорит, что потенциальные выгоды включают не только снижение стоимости жизни, но и улучшение экономики страны в целом. Ведь ежегодно это помогло бы зарабатывать на 132 миллиарда долларов больше.





«По сравнению с другими странами Организации Экономического Содружества и Развития, наше правительство платит очень мало, а частные взносы родителей на самом деле довольно велики. Что нам надо сделать — увеличить государственные взносы и сократить частные взносы за детские сады».





Хелен Гиббонс из Объединенного профсоюза рабочих говорит, что федеральное правительство быстро прекратило финансирование дошкольного образования во время пандемии, потому что стало ясно, насколько популярной стала эта услуга, когда она была почти бесплатной.





«Есть детские сады, которые выделяют 65 центов в день на питание ребенка. Есть сады, где воспитателям платят ужасно низкую заработную плату, их нанимают на временные контракты без гарантии занятости. Мы видим много проблем с безопасностью и нормативными требованиями. В Австралии в системе дошкольного образования прибыль ставится выше детей».





Но г-жа Гиббонс говорит, что хорошо поддерживаемая рабочая сила в этом секторе решит проблему высокой текучести кадров.





«Инвестиции в дошкольное образование окупаются. Они окупаются с точки зрения детей, они окупаются с точки зрения экономики. Они в особенности окупаются с точки зрения женщин и их включения на рынок труда. Поэтому нам надо наконец посмотреть на этот вопрос с фундаментальной точки зрения и определить, как мы будем инвестировать в дошкольное образование таким образом, чтобы от этого выигрывали все».



