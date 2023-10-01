Расходы на детские сады в австралийских семьях одни из самых высоких в мире, говорится в отчете ACCC

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Ранее в этом году премьер-министр Антони Альбанезе наметил амбизиозные планы.





На фоне того как более миллиона домохозяйств Австралии в прошлом году использовали услуги детских садов, основой его политики стала реформа, которая предоставила бы сотням тысяч семей больший доступ к субсидиям.





"Более 90 процентов развития человеческого мозга происходит в первые пять лет. И вот почему раннее обучение и образование так важны. Но это также экономическая реформа. Потому что это способствует повышению производительности и увеличению участия австралийцев на рынке труда, а также способствует большему гендерному равенству. Позволяя женщинам вернуться на работу раньше, позволяя им строить свои карьеры, и, конечно же, это приводит к увеличению пенсионных накоплений. Эта политика поможет семьям, но она также поможет сообществам и национальной экономике".





Пока неясно, насколько эффективны были меры по расширению доступа к пособиям.





Министр образования Джейсон Клэр сообщил Sky News, что, по его мнению, желамый эффект достигнут.





"Хорошая новость заключается в том, что законы о более дешевых услугах детских садов, которые мы приняли в прошлом году и которые начали действовать с июля этого года, начинают давать результаты. Мы видели, что оплата детских садов для семей снизилась в среднем на 14 процентов. Это хорошо. Но здесь еще много работы, которую нужно сделать, и этот отчет поднимает вопрос: какие следующие этапы реформы необходимы?"





Однако последний отчет Организации по конкуренции и защите прав потребителей Австралии о секторе детских садов говорит о том, что семьи испытывают финансовое бремя из-за необходимости оплачивать услуги раннего ухода за детьми.





Отчет показал, что расходы австралийцев на детский сад больше, чем у людей практически в любом другом месте в мире.





Специалисты ACCC говорят, что средняя австралийская семья с двумя доходами и двумя детьми в детском саду тратит около 16 процентов своего бюджета на детский сад, что намного выше среднего показателя для стран ОЭСР в 9 процентов.





Джессика Радд, генеральный директор организации "The Parenthood", выступающей за интересы родителей и опекунов, говорит, что многие родители находятся в безвыходном положении.





"Уровень того, как им приходится выкручиваться, просто не поддается описанию, и это, конечно, совсем не тот уровень, как в других странах ОЭСР. Вам приходится умолять, упрашивать, буквально выхватывать эти услуги присмотра за детьми, где только возможно, полагаться на семью, на друзей. И вот почему многие женщины решают не возвращаться на работу - потому что они чувствуют, что не смогут в таком режиме. Даже если они знают, что бюджет их семьи зависит от этого, они чувствуют, что просто не могут это сделать. И, следовательно, они отстают с точки зрения общих доходов".





Джессика Радд считает, что ситуация, когда семья стоят перед выбором, кто из партнеров должен работать - абсурдна.





"Нам нужны два заработка, обычно, в Австралии, чтобы оплачивать жизнь. И поэтому не имеет смысла, что у вас есть кто-то, кто более чем способен - и готов - вернуться на работу после рождения ребенка, но не может позволить себе место в детском саду".





Отчет ACCC призывает к большему регулированию отрасли, а также выделению прямых субсидий для уязвимых сообществ и для детей Коренных народов.





На данный момент семьи с низкими доходами испытывают основную нагрузку из-за роста цен, в то время как поставщики услуг, ориетируясь на прибыль, выбирают богатыерайоны больших городов.





В заявлении председатель ACCC Джина Касс-Готтлиб сказала, что текущая политика не обеспечивает финансовую доступность и фактический доступ к услугам для всех австралийцев.





Отчет также призывает к тому, чтобы у родителей было больше информации в общем доступе, в частности о том, какие поставщики получают более высокую прибыль за счет родителей и сотрудников детских садов.





Джейсон Клэр говорит, что видит смысл в этой рекомендации.





"Идея разглашения и общественного порицания поставщиков, которые просто завышают цены, имеет смысл. Я подчеркнул, когда наши законы о более дешевых услугах детских садов вступили в силу пару месяцев назад, что если кто-то пользуется этим, чтобы непропорционально увеличивать цены, то на них должно быть оказано давление. И вот здесь есть рекомендация, которая на это направлена".





Г-жа Радд не расходится во мнении с министром по этому вопросу.





Но она считает, что правительство должно рассматривать более широкую картину.





"Мы хотим видеть всеобъемлющую реформу. И что действительно хорошо в этом последнем отчете от ACCC - это то, что он непосредственно говорит о том, как работает ценообразование в начальном детском образовании, в секторе ухода за детьми. И мы действительно хотели бы видеть доступное, универсальное, качественное начальное образование и уход для каждого ребенка в Австралии, чтобы мы могли действительно не упускать эти первые пять лет, которые так важны для развития ребенка, и чтобы ни один ребенок не остался без внимания".





Процесс не закончен, и ACCC собирается представить свой третий и последний отчет к 31 декабря.



