Как выбрать детский сад в Австралии и кто такие игровые терапевты?

Maria Radunovic

Source: Photo by Maria Radunovic

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Интервью с Марией Радунович - автором микроблога в Инстаграм про естественное раннее развитие, игры и книги. Мария учится на игрового терапевта (Master of Child Play Therapy). Мы поговорили о том, как выбирать детский садик в Австралии и об особенностях воспитания дошкольников-билингв в Австралии.

В интервью Мария рассказала о том:

  • Кто такой игровой терапевт и как он может помочь вам;
  • Какие виды детских садиков существуют в Австралии;
  • Как выбирать садик и какие вопросы задавать во время ознакомительного тура.
Мария также рассказала о книжном клубе для дошкольников-билингв в Австралии, который стартует в ноябре. Подробности о нем можно узнать в блоге Марии:
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