Как выбрать детский сад в Австралии и кто такие игровые терапевты?

В интервью Мария рассказала о том:
- Кто такой игровой терапевт и как он может помочь вам;
- Какие виды детских садиков существуют в Австралии;
- Как выбирать садик и какие вопросы задавать во время ознакомительного тура.
Мария также рассказала о книжном клубе для дошкольников-билингв в Австралии, который стартует в ноябре. Подробности о нем можно узнать в блоге Марии:
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Как получить доступ к субсидиям на садики в Австралии
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