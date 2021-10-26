Как выбрать детский сад в Австралии и кто такие игровые терапевты?

В интервью Мария рассказала о том:





Кто такой игровой терапевт и как он может помочь вам;

Какие виды детских садиков существуют в Австралии;

Как выбирать садик и какие вопросы задавать во время ознакомительного тура.

Мария также рассказала о книжном клубе для дошкольников-билингв в Австралии, который стартует в ноябре. Подробности о нем можно узнать в блоге Марии:

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