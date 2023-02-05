Климатический совет назвал худшие источники выбросов в Австралии

Sydney smoke

Source: SBS

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В отчете Совета по климату названы 12 корпораций, занимающихся ископаемым топливом, ответственных за выброс более 287 миллионов тонн вредных для климата выбросов с 2016 года.

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