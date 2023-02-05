Климатический совет назвал худшие источники выбросов в Австралии

Климатический совет назвал худшие источники выбросов в АвстралииPlay05:32 Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.06MB) В отчете Совета по климату названы 12 корпораций, занимающихся ископаемым топливом, ответственных за выброс более 287 миллионов тонн вредных для климата выбросов с 2016 года.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesНовости SBS на русском языке —06.02.2023Хроника войны в Украине: Новый министр обороны Украины, поставка снарядов большей дальности из СШАЯ русский и я против войны. Андрей ШабуновПрограмма SBS Russian — эфир от 4.02.2023