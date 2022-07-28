В пятницу начинаются Commonwealth Games

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Каждые четыре года спортсмены стран Содружества собираются на одно из крупнейших в мире мультиспортивных мероприятий. И в то же время каждые четыре года многие задаются вопросом — а в чем смысл Игр Содружества?





Соревнования 2022 года должны были пройти в Дурбане, Южная Африка. Но из-за финансовых проблем город лишили права на проведение мероприятия.





Тогда на арену вышел Бирмингем, у которого было всего 4 года на подготовку - вместо обычных семи лет.





Сейчас площадки готовы, а стоимость организации составила значительно меньшую сумму, чем игры 2018 года.





Говорит Ян Рид — генеральный директор организационного комитета Бирмингем





“Мы на сегодня продали более 1 миллион 250 тысяч билетов. Мы продали больше билетов, чем продал Голд-Кост, мы близки к тому, чтобы продать больше билетов, чем Глазго, так что здесь, в Великобритании, и у всего содружества определенно есть огромный интерес к участию в этом мероприятии, так что оно определенно по-прежнему актуально. Я думаю, что федерация поступила правильно, предоставив принимающим городам больше гибкости. Что касается спортивной программы, мы попытались разработать ее с учетом уже имеющихся площадок, чтобы сделать мероприятие более доступным. Нужно попытаться уходить от австралийско-британского цикла в будущем и сделать мероприятие более гибким, чтобы его можно было проводить в других странах Содружества”.





Когда на рубеже веков организаторы Игр Содружества пытались оживить мероприятие и сделать его снова актуальным, одним из шагов было обращение к параспорту.





Параспортсмены были полностью интегрированы в национальные команды на Играх в Манчестере в 2002 году, а в Бирмингеме будет крупнейшая параспортивная программа в истории Игр Содружества.





Самая титулованная женщина-паралимпийка Австралии — пловчиха Элли Коул — собиралась покинуть большой спорт после Токио в прошлом году, но решила продлить свою карьеру еще на 12 месяцев и воспользоваться возможностью выиграть золото Содружества.





“Как человек, который тренировался вместе с физически крепкими обычными детьми, я должна была расти , чтобы стать таким ‘австралийским дельфином’, иметь возможность соревноваться с моими олимпийскими друзьями и друзьями, которые не имели физических ограничений. Так что это то, от чего я действительно не могу отказаться, и это одна из причин, по которой я решила уйти на пенсию именно после Игр Содружества”.





Для спортсменов перспектива соревноваться на стадионе с полными трибунами особенно привлекательна после Олимпиады в Токио, где число болельщиков было сильно ограничено из-за коронавируса.





Мария-Фе Артачо дель Солар и Таликуа Кленси — представительницы женской команды Австралии по пляжному волейболу.





Мария-Фе говорит: “Это, конечно же, имеет огромное значение, энергия и атмосфера, которые приносит толпа, превращают это в большое шоу, праздник, и это то, чем является пляжный волейбол".





Таликуа добавляет: "Это точно тот момент, который, как я чувствую, мы пропустили на Олимпийских играх, поэтому эти Игры Содружества действительно особенные, потому что у нас есть зрители”.





В связи с ростом числа случаев Covid-19 в Соединенном Королевстве есть опасения, что вирус будет быстро распространяться среди спортсменов, и на данный момент в деревне для



проживания спортсменов - Games Village - регистрируется около дюжины положительных тестов в день.





Австралийская чемпионка мира по метанию копья Келси-Ли Барбер заразилась вирусом, но все еще есть надежда, что она сможет выступить, поскольку ее соревнование запланировано на более поздниее время.





Говорит Петрия Томас — глава австралийской команды на этих Играх.





“К сожалению, Covid по-прежнему является большой проблемой для всех, и мы не застрахованы от него. Наши спортсмены перемещаются по всему миру, ездят на различные соревнования и сборы. Мы не сомневались, что у нас будут случаи заражения, так что мы к этому готовы».





Организационный комитет, как и правительство Великобритании, придерживается относительно расслабленного подхода к вирусу, когда большая часть тестов проводится перед играми, а не во время соревнований.





Снова говорит Ян Рид.





«Наш фокус на том, чтобы спортсмены прибыли в деревню без вируса. Поэтому есть тесты перед отправлением, тесты по прибытию и комфортное прибытие в деревню, свободную от Ковид, тесты на выявление бессимптомного ковида. Пока что все идет хорошо, я думаю, мы идем в правильном направлении».





Австралийские спортсмены не обязаны быть в масках на церемонии открытия.





Хоккейный капитан Эдди Окенден и восьмикратный призер Игр Содружества по сквошу Рэйчел Гринхэм будут нести австралийский флаг.





Рэйчел говорит: “Я действительно совсем не ожидал этого, и я правда не могу представить себе более высокий кульминационный момент в своей карьере прямо сейчас, я как бы все еще хочу себя ущипнуть это правда происходит? Это невероятно!”









