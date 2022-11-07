Растет число мошенников, продающих щенков и других питомцев в интернете

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Это должен был быть милый сюрприз от папы Дэвида для 13-летней Пиппы.





Но ему пришлось столкнуться с интернет-мошенниками.





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"Вот он, ваш кавудл, здесь. Он всю дорогу спал, он немного уставший".





Его зовут Генри, но он не тот кавудл, которого Дэвид купил в Интернете для своих дочерей в прошлом месяце.





Тот щенок обошелся ему в 9000 долларов и так и не был доставлен.





«Мои дочери хотели щенка, и я пытался найти для них щенка последние пару месяцев, а потом наткнулся на сайт, где продавались щенки, просмотрел его и заказал щенка, а как только они организовали курьера, я заплатил за него, но это оказалось мошенничеством».





Согласно новому исследованию Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), случай Дэвида далеко не является единичным.





В прошлом году в Австралии было зарегистрировано 3 332 случая мошенничества при покупке домашних животных на сумму более 4 миллионов долларов.





Число зарегистрированных случаев мошенничества с домашними питомцами в Интернете увеличилось на 48 процентов в период с 2020 по 2021 год.





Сандра Трухильо из организации, которая занимается непосредственно повышением осведомленности о мошенничестве со щенками в интернете - Puppy Scam Awareness Australia - говорит, что людям часто неудобно признаваться, что они попались на удочку мошенников.





«Неважно, кто вы есть, вы не застрахованы от этого, это может случиться с каждым. У меня были случаи мошенничества с ИТ-специалистами, работающими в области кибер-безопасности. У меня были случаи мошенничества с генеральными директорами крупных компаний. У меня была маленькая Бетти, которую обманули скамеры. Это самые разные люди, о которых вы только можете подумать, и это действительно не имеет ничего общего с тем, насколько вы доверчивы или умны, это не имеет ничего общего с этим. Эти мошенники чрезвычайно хороши, у них есть разработанные диалоги, они изучили рынок, они знают, какие формулировки использовать. Они воруют изображения с легальных сайтов, а затем тиражируют их».





Некоторые из тех, кто пострадал от подобных мошенников, это люди, которые хотели спасти животных в Интернете.





Рассказывает Триш Эннис, директор онлайн сети Companion Animal Network Австралии.





"Есть люди, которые искренне намеревались спасти собак и кошек, и их тоже обманывают, потому что есть мошенники, которые представляют свои схемы с маленькими щенками, представляясь спасательными организациями, которыми они на деле не являются".





Говорит Найджел Фейр из Института кибербезопасности Университета Нового Южного Уэльса.





«Интересная вещь по поводу онлайн-пространства заключается в том, что в то время как мы весь день находимся онлайн, там же находятся мошенники, которые ищут, как они могут играть на чувствах людей, как они могут заработать на них деньги, делают все возможное, чтобы испортить людям жизнь».





На что обратить внимание, чтобы свести к минимуму риски стать жертвой мошенничества со щенками в Интернете?





Главные советы от специалистов заключаются в следующем:





Поговорите с заводчиком по телефону или по видеосвязи.





Проверьте онлайн все предоставленные номера телефонов или идентификационные номера, чтобы убедиться, что они подтверждены.





И поищите в Интернете фотографии щенка, чтобы быть уверенными, что они не были украдены у другого заводчика, с веб-сайта или из социальных сетей.





Эксперты также призывают к большей осведомленности разных культурных и языковых сообществ по этому вопросу и более решительным действиям со стороны властей.





«К сожалению, нам не предоставлена статистика о том, где базируются преступники, будь то в Австралии или за границей, но мы знаем, что в Австралии много мошенников, много киберпреступников, и полиция может провести расследование и привлечь их к ответственности. Но что нам действительно нужно, так это усилия со стороны агентств, чтобы они перенаправляли эти дела, чтобы их оценивали, по ним было проведено расследование и последующее судебное преследование».





Что касается Дэвида и его семьи, то он сообщил о происшествии в полицию, и часть денег, которые он потерял, ему вернул банк.





И так как изначально купленный кавудл так никогда и не был доставлен, организация Puppy Scam Awareness Australia подарила семье щенка.





«Когда Дэвид пришел к нам, я решила, что ок, мы не можем вернуть ему его деньги, но мы должны предпринять шаги, чтобы закрыть веб-сайт, и мы сделали это, мы предприняли шаги, чтобы сообщить о банковских счетах, и мы постарались предупредить общественность об этом веб-сайте. И затем я решила позвонить друзьям и узнать, может ли кто-то помочь и пожертвовать семье щенка, и все произошло в какие-то 48 часов, это было потрясающе».





Маленькому Генри всего десять недель, и за последние два дня он проделал долгий путь. Он был подарен заводчиком из Мельбурна и привезен в Сидней, где его ждали новые хозяева.



