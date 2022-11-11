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Композитор из Мельбурна Миша Думнов - о своей премьере в Чили

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Композитор Миша Думнов Credit: Photo by Darren Gill. Supplied by Misha Doumnov

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Published 11 November 2022 at 2:21pm, updated 17 minutes ago at 3:11pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
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Композитор Миша Думнов летит на фестиваль австралийской музыки в Чили, где струнный оркестр Marga Marga впервые исполнит его новую пьесу La Maga.

Published 11 November 2022 at 2:21pm, updated 17 minutes ago at 3:11pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • На создание этой пьесы у Миши ушло больше года, хотя обычно такая форма занимает пару месяцев.
  • Но в этом году из-за войны в Украине композитору было сложнее работать.
  • Он говорит, что для него было важно, чтобы музыка, даже наполненная тревожными, тяжелыми моментами, дарила надежду на свет.
  • В этом интервью Миша Думнов также рассказывает о своей скрипке, которой уже 130 лет и которая сначала привела его на свою родину в Шотландию, а потом "впитала" его стиль игры.
  • Пьеса основана на персонаже романа Хулио Кортасара "Классики".
Миша Думнов - композитор, музыкант, мастер импровизации на скрипке, автор саундтреков к фильмам и мультфильмам, PhD, автор уникальной методики преподавания музыки.

Миша начал играть на скрипке в 5 лет и заниматься композицией в 6 лет. Он работает в жанрах современной классической музыки, арт-рока, экспериментальной, электронной и импровизационной музыки.

Миша вырос в Академгородке, долгое время жил и работал в Европе и Австралии.
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