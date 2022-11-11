Композитор из Мельбурна Миша Думнов - о своей премьере в Чили

Highlights На создание этой пьесы у Миши ушло больше года, хотя обычно такая форма занимает пару месяцев.

Но в этом году из-за войны в Украине композитору было сложнее работать.

Он говорит, что для него было важно, чтобы музыка, даже наполненная тревожными, тяжелыми моментами, дарила надежду на свет.

В этом интервью Миша Думнов также рассказывает о своей скрипке, которой уже 130 лет и которая сначала привела его на свою родину в Шотландию, а потом "впитала" его стиль игры.

Пьеса основана на персонаже романа Хулио Кортасара "Классики".

Миша Думнов - композитор, музыкант, мастер импровизации на скрипке, автор саундтреков к фильмам и мультфильмам, PhD, автор уникальной методики преподавания музыки.





Миша начал играть на скрипке в 5 лет и заниматься композицией в 6 лет. Он работает в жанрах современной классической музыки, арт-рока, экспериментальной, электронной и импровизационной музыки.





Миша вырос в Академгородке, долгое время жил и работал в Европе и Австралии.



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