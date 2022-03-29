Федеральный бюджет 2022: решит ли он реальные проблемы?

ТРАНСКРИПТ





Правительство Моррисона обнародовало свои планы расходов на предстоящий год, объявив о временном пакете мер, чтобы снизить давление на стоимость жизни и облегчить ситуацию.





Среди них сокращение вполовину акциза на топливо в течение шести месяцев, разовая прибавка к возврату налогов в размере 420 долларов для людей с низким и средним доходом, а также единовременная выплата в размере 250 долларов для пенсионеров и получателей социальных пособий.





Но генеральный директор Австралийского совета социальных служб (ACOSS) Кассандра Голди говорит, что бюджету нужны постоянные, а не временные решения.





«В этом бюджете нет ничего, что увеличило бы доходы людей, у которых меньше всего денег. Тут нет ничего для безработных людей, которые получают меньше 46 долларов в день. Хотя мы приветствуем единовременную выплату в 250 долларов, которая предоставляется как людям, получающим пенсию, так и людям, получающим пособия, но если вы живете всего на 46 долларов в день, то эти 250 долларов могут помочь вам на неделю, может помочь на две. Но вы должны платить за аренду каждую неделю, 52 недели в году."





Лейбористская партия менее чем впечатлена планами казначея по снижению стоимости жизни.





Теневой казначей Джим Чалмерс сказал SBS News, что цифры г-на Фрайденберга скрывают правду о стоимости жизни для большинства семей.





"Есть две стороны медали, когда речь заходит о стоимости жизни - стремительно растущие расходы, с которыми люди имеют дело прямо сейчас, падение реальной заработной платы... вот почему обычные работающие семьи живут все хуже и хуже."





Г-н Чалмерс утверждает, что за бюджетом не стоит долгосрочный план, и это всего лишь средство сохранить коалицию у власти после майских выборов.





"Что сделало правительство? У них есть шести- или семинедельный план, чтобы привести их к майским выборам - они неспособны видеть дальше этого, и поэтому разница между партиями заключается в том, что стоимость жизни не будет снижена. Неважно, кто победит на выборах в мае - разница будет в том, что у нас есть план на будущее, помимо этого... у правительства его нет."





Лидер зеленых Адам Бэндт говорит, что бюджет не решает проблемы климата, неравенства и кризиса с жильем.





«Этот бюджет предусматривает больше средств на уголь и газ, фиксирует снижение налогов для очень богатых и способствует подорожанию жилья. Более 38 миллиардов долларов выделено угольным, нефтяным и газовым корпорациям, но нет новых денег на возобновляемые источники энергии. Есть 13 миллиардов долларов для очень богатых, чтобы поднять цены на жилье, но нет новых денег на доступное жилье. И люди с доходом от низкого до среднего уровня могут получить единовременную доплату к возврату налогов в размере 420 долларов, а миллиардеры получают 9000 долларов в год навсегда».





Исполнительный директор Council on the Ageing Australia Ян Йейтс приветствовал снижение стоимости жизни для пожилых австралийцев.





«Миллионы пожилых австралийцев выиграют от снижения стоимости жизни, в том числе, конечно, очень большое количество пожилых пенсионеров, которые получат по 250 долларов. У них только что произошло значительное увеличение индексации пенсии, но это корректирует прошлые расходы. Эти 250 долларов, как и 22 цента на литр бензина помогут людям в супермаркетах и ​​заправочных станциях, столкнувшихся со значительным ростом цен, особенно пожилым австралийцам, живущим в регионах и сельской местности, где им нужно сесть в машину, чтобы сходить к врачу или посетить больницу или получить другие необходимые услуги».





Но он говорит, что разочарован отсутствием в бюджете средств на программы по гигиене полости рта и зубов для пожилых австралийцев, несмотря на рекомендации Королевской комиссии по уходу за пожилыми людьми.





Правительство инвестирует еще 1,3 миллиарда долларов в обеспечение безопасности женщин в рамках следующего Национального плана по искоренению насилия в отношении женщин и детей на 2022–2023 финансовый год.





Национальный директор Uniting Care Australia Клэрвен Литтл говорит, что это положительный момент.





«Мы приветствуем пакет в размере 1,3 миллиарда долларов для обеспечения безопасности женщин. Мы знаем, что безопасность женщин в этой стране является одной из наших тяжелых проблем, и нам нужно решить ее как можно быстрее, поэтому мы приветствуем это и приветствуем продление выплат для бегущих от насилия. Мы также приветствуем и признаем единовременные выплаты для тех в нашем сообществе, кто действительно ощущает на себе рост стоимости жизни, но мы считаем, что структурная проблема, такая как отсутствие роста зарплат, нуждается в структурном решении».





В то время как схема оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком теперь предусматривает 20 недель, разделенных между двумя опекунами, г-жа Литтл говорит, что она разочарована тем, что в эту схему не была добавлена возможность потратить пенсионные накопления, а также тем, что не выросли зарплаты работников по уходу за пожилыми людьми.





Президент Национального союза студентов Джорджи Битти говорит, что снижение акцизного сбора на топливо будет иметь значение для студентов из регионов, при этом должен быть представлен план на более долгий период, чем шесть месяцев.





При этом она раскритиковало решение о разовой выплате для держателей льготных карт.





«Единовременный платеж в размере 250 долларов не компенсирует десятилетие пренебрежительного отношения. Это даже не покроет арендную плату за неделю. Если бы Скотт Моррисон действительно хотел помочь студентам, он бы снизил возраст независимости с 22 до 18 лет, чтобы студенты могли поступать в университеты, независимо от достатка или почтового индекса своих родителей, но основываясь на усилиях, которые они вкладывали в старшей школе, и он поднял бы выплаты Centrelink выше черты бедности Хендерсона».





Директор программы «Климат и энергетика» Австралийского института Ричи Мерзиан говорит, что снижение акцизов на топливо не решает проблему зависимости страны от ископаемого топлива.





«Правительство оставило австралийцев на крючке иностранной нефти и ничего не сделало, чтобы снять ее с крючка. Ничего о стандартах топливной экономичности, ничего об электрификации наших автомобилей и очень мало об общественном транспорте. Снижение акцизов на топливо будет нивелировано через несколько месяцев при нынешних темпах роста цен на нефть, и это в том случае, если оно будет полностью передано заправщикам».





Реакция бизнес-сообщества неоднозначна.





Хотя увеличение числа мигрантов приветствуется, считается, что этого недостаточно, чтобы наверстать упущенное во время пандемии.





Что касается мер по увеличению инвестиций в бизнес, Эндрю МакКеллар, генеральный директор Австралийской торгово-промышленной палаты, не считает, что в этом бюджете представлена достаточная программа для решения проблемы.





Тем не менее, он считает, что шаги, предпринятые для поддержки малого бизнеса, окажут большую помощь.



