Беседы с австралийскими учеными: Изменение климата

Из подкаста вы узнаете ответы на вопросы:
- Почему разговоры о климаты важно вести не только климатологам?
- Что такое парниковый эффект, и отвечают ли газы, которые мы производим, за усиление этого эффекта?
- Что плохого в том, что на планете станет чуть теплее? Например, в России - там же довольно холодно.
- Как потепление скажется на разных регионах планеты?
- Каких социальных последствий можно ожидать?
- Разве океан с его огромной теплоемкостью не сможет компенсировать все эти перепады температуры?
- Почему в океане повышается кислотность и чем это грозит?
- "Точка невозврата" была вчера?
- Главная ответственность - на развитых странах?
- Что может сделать каждый из нас?
Dr Slava Kitaeff Source: Supplied by S.Kitaeff
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