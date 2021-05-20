Беседы с австралийскими учеными: Изменение климата

"Climate change: Russian art contest" by UNDP in Europe and Central Asia is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

"Climate change: Russian art contest" by UNDP in Europe and Central Asia. Source: Photo is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

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Доступно и интересно: беседа об изменении климата с доктором наук Университета Западной Австралии Славой Китаевым.

Из подкаста вы узнаете ответы на вопросы:

  • Почему разговоры о климаты важно вести не только климатологам?
  • Что такое парниковый эффект, и отвечают ли газы, которые мы производим, за усиление этого эффекта?
  • Что плохого в том, что на планете станет чуть теплее? Например, в России - там же довольно холодно.
  • Как потепление скажется на разных регионах планеты?
  • Каких социальных последствий можно ожидать?
  • Разве океан с его огромной теплоемкостью не сможет компенсировать все эти перепады температуры?
  • Почему в океане повышается кислотность и чем это грозит?
  • "Точка невозврата" была вчера?
  • Главная ответственность - на развитых странах?
  • Что может сделать каждый из нас?
Dr Slava Kitaeff
Dr Slava Kitaeff Source: Supplied by S.Kitaeff
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