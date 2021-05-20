Беседы с австралийскими учеными: Изменение климата

Из подкаста вы узнаете ответы на вопросы:





Почему разговоры о климаты важно вести не только климатологам?

Что такое парниковый эффект, и отвечают ли газы, которые мы производим, за усиление этого эффекта?

Что плохого в том, что на планете станет чуть теплее? Например, в России - там же довольно холодно.

Как потепление скажется на разных регионах планеты?

Каких социальных последствий можно ожидать?

Разве океан с его огромной теплоемкостью не сможет компенсировать все эти перепады температуры?

Почему в океане повышается кислотность и чем это грозит?

"Точка невозврата" была вчера?

Главная ответственность - на развитых странах?