На конференции COP15 достигнут прогресс в области сохранения биоразнообразия

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"Теперь я предлагаю принять пакет L25-L30. Возражений не вижу. Пакет принят."





Участники переговоров достигли исторической договоренности на конференции ООН по биоразнообразию, где обсуждаются наиболее значительные усилия по защите мировых океанов и суши.





Соглашение также обеспечивает необходимое финансирование для сохранения биоразнообразия в развивающихся странах.





Профессор Джеймс Питток из Австралийского Национального университета говорит, что, хотя можно было добиться и большего, но все же это соглашение является знаковым.





«Соглашение COP 15 о сохранении биоразнообразия является очень позитивным итогом. Оно могло быть и лучше. Но это 196 правительств по всему миру, согласившихся сделать гораздо больше для защиты флоры, фауны и среды обитания. Они установили 23 цели, среди которых, по существу, удвоение площади поверхности Земли, которая будет отведена под сохранение лесов, пресноводных экосистем и океанов. И это действительно фантастическое достижение».





Соглашение обязывает к 2030 году защитить 30 процентов земли и воды, считающихся важными для биоразнообразия, называется оно 30 к 30.





В настоящее время охраняются 17 процентов наземных и 10 процентов морских площадей.





Стивен Гилбо, министр окружающей среды и изменения климата Канады, высоко отозвался о результате, достигнутом мировыми лидерами.





«То, чего мы достигли, является отражением того пути, который наши две страны прошли в эти месяцы, решив отложить в сторону разногласия и сделать приоритетом совместную работу над тем, что нас объединяет. И я думаю, что это отражает то, что мы только что приняли сегодня вечером под вашим руководством, и я от имени Канады и канадцев хочу поблагодарить вас за это».





Нед Прайс, представитель Госдепартамента США, назвал соглашение «обширным» и «амбициозным».





«Мы все были очень рады хорошим новостям, которые поступили из Монреаля ранее сегодня, а именно, что делегаты приняли широкомасштабную и амбициозную глобальную стратегию сохранения биоразнообразия, впервые обязав мир сохранять и защищать 30 процентов мировых земель и вод к 2030 году. Глобальная стратегия биоразнообразия является поворотным моментом, который, по нашему мнению, необходим для борьбы с кризисом потери биоразнообразия, с целью оставить лучший мир для будущих поколений».





Г-н Прайс говорит, что соглашение может стать признаком дальнейшего сотрудничества между США и Китаем.





«Мы, конечно же, надеемся, что это означает более глубокое сотрудничество с КНР по общим проблемам, и климат, биоразнообразие — две из них. Когда КНР летом объявила о приостановке или прекращении сотрудничества в областях, представляющих общий взаимный интерес, мы выразили то, что я думаю, знают страны всего мира, во многих случаях думая про себя, что как две глобальные державы, как первый и второй в мире источники выбросов, мы не только должны, но и обязаны работать вместе, когда дело доходит до этих общих проблем».





Председатель COP15 и министр экологии и окружающей среды Китая Хуан Рунцю назвал соглашение «историческим моментом».





«Уважаемые делегаты. Это исторический момент. Сегодня, в конце долгого пути, который включал в себя многочисленные встречи в разных уголках мира и продвижение вперед в нашей работе даже в разгар глобальной пандемии COVID-19, мы, наконец, прибыли в наш пункт назначения».





Г-н Питток также отметил, что Китай сыграл жизненно важную роль в заключении сделки.





«Китай председательствовал на этой конференции и сыграл ключевую роль в заключении соглашения. Так что да, сотрудничество между рядом западных стран и Китаем очень приветствуется после того, когда у нас были постоянные разногласия. Одна из областей разногласий – это развивающиеся страны во главе с Республикой Конго, которую мы поддерживаем для лучшего финансирования развивающихся стран. И поэтому Китай встал на сторону развитых стран в продвижении сделки, на которую не выделялось столько денег, сколько хотелось бы».



