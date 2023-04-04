Получили штраф? Как оплатить и что важно учесть, чтобы избежать последствий

Key Points От денежных взысканий до приостановления действия водительских прав или конфискации имущества — последствия неуплаченных штрафов могут быть значительными.

Штрафы выписываются за нарушение закона, поэтому перед оспариванием штрафа в суде рекомендуется консультация юриста.

Свяжитесь с соответствующим государственным учреждением вашего штата, чтобы узнать о доступных вариантах оплаты штрафа.

Многие в Австралии не подозревают о серьезных последствиях в случае неуплаты штрафа.





От денежных взысканий до приостановления действия водительских прав или даже конфискации имущества — последствия неуплаченных штрафов могут быть значительными.





Штрафы налагаются за ряд правонарушений. В том числе — за нарушение правил дорожного движения, к примеру, превышение скорости и проезд на красный свет, или за нарушения правил пользования общественным транспортом, к примеру, проезд без билета.





Штрафы за парковку или неуплату дорожных сборов — одни из самых распространенных нарушений.





«Существует целый ряд различных агентств, которые могут налагать штрафы, и […] многие области нашей жизни жестко регулируются с помощью так называемых уведомлений о штрафах или штрафах», — объясняет Джулия Куилтер, профессор права в Университете Вуллонгонга.



Police in Australia can stop bike and scooter riders and issue a fine or a warning for not wearing an approved bicycle helmet. Credit: Steve Waters/Getty Images Неявка в суд присяжных, мат в общественном месте, неучастие в голосовании на выборах, выбрасывание мусора или курение в запрещенных местах — вот некоторые примеры правонарушений, влекущих за собой штрафы, объясняет доктор Куилтер.





Различные государственные органы могут налагать штрафы, в зависимости от правонарушения и от того, где в Австралии вы проживаете. Процесс принудительного исполнения также может отличаться в разных штатах и территориях (в конце статьи представлен полный список).



Какие действия я могу предпринять, если получу штраф в Австралии?

Как правило, после выдачи уведомления о нарушении гражданин может или оплатить штраф или оспорить его, обратившись за пересмотром в соответствующий орган или оспорив его в суде.



Certain councils have their own local laws controlling pet animals within their boundaries. Source: Moment RF / Simon McGill/Getty Images По словам Джулии Куилтер, большинство людей не доходят до судебного разбирательства. Дело в том, что большинство правонарушений, за которые налагаются штрафы, трудно оспорить. Кроме того, если штраф будет оставлен в силе в суде, тогда он станет частью судимости.





«Иногда люди думают, что штраф — это как счет. Но это всё уголовные преступления. Это действительно важно понимать, потому что в некоторых странах они считаются административными правонарушениями», — добавляет доктор Куилтер.





Кирсти Харрисон — специалист по штрафам и судебным приказам в Legal Aid NSW . Она говорит, что необходимо обратиться за юридической консультацией, прежде чем обращаться в суд за пересмотром дела о штрафе. Особенно это касается граждан, проживающих в Австралии по визе.



Если они проиграют в суде, может быть вынесен обвинительный приговор. Этот приговор может нарушить условия их визы. Кирсти Харрисон, юрист, Legal Aid NSW

Государственное учреждение, ответственное за взимание штрафов в вашем штате, может предложить варианты погашения штрафа в рассрочку.





Например, в Новом Южном Уэльсе физические лица могут подать заявление в Revenue NSW .





«Существует ряд альтернативных вариантов решения — механизмы оплаты, заявки на отработу штрафа, а также заявки на списание», — объясняет г-жа Харрисон.





«Самое главное — не игнорируйте свои штрафы. Обратитесь за помощью в местный общественный центр или попросите помощи в LawAccess , если вы в штате Новый Южный Уэльс».



Parking fines are issued commonly by local councils but also by some hospitals and universities. Credit: SDI Productions/Getty Images

Цена неуплаты

Срок действия неоплаченных штрафов не ограничен. За просрочку платежа могут взиматься пени, которые со временем будут увеличиваться.





В юрисдикциях по всей Австралии неплательщик штрафа сталкивается с дополнительными сборами и принудительными мерами, такими как конфискация имущества или списание денег с банковского счета.





«Принудительные меры включают в себя целый ряд действий, например, дорожный патруль могут заблокировать колеса вашей машины», — говорит Крейг Ховард, исполняющий обязанности заместителя секретаря FinesVictoria.





«Также директор Fines Victoria может попросить транспортное управление приостановить вашу регистрацию до тех пор, пока вы не заплатите штраф, или приостановить действие ваших водительских прав».



Ms Harrison: many people in NSW are not aware that driver license sanctions can be imposed for non-driving related offences. Source: Moment RF / Simon McGill/Getty Images Приостановка или аннулирование водительских прав являются одним из основных инструментов, используемых для взыскания штрафов, вне зависимости от характера правонарушения.





«Это может произойти со всеми типами штрафов, — объясняет г-жа Харрисон.



Вас могут оштрафовать за то, что вы не голосовали. В случае неуплаты штрафа, действие ваших прав могут приостановить, хотя вы были оштрафованы за правонарушение, не связанное с вождением. Кирсти Харрисон, юрист, Legal Aid NSW

Воздействие неоплаченных штрафов также может быть значительным для молодых людей и их семей.





«Они не могут подать заявление на получение водительского удостоверения или пройти курсы вождения, если у них есть неоплаченные штрафы», — говорит доктор Куилтер.





«Ответственность за уплату этого штрафа берет на себя родитель. Но это может иметь серьезные последствия, если родители не могут себе позволить просто взять и заплатить штраф».



Placing your feet on the seat or another part of the train, tram, or bus other than the floor is an offence attracting a fine. Source: Moment RF / Belinda Howell/Getty Images В случае с штрафами, время имеет решающее значение.





Например, если вы оштрафованы за нарушение правил вождения в Виктории, но вы при этом не были за рулем в день произошедшего, у вас есть 28 дней, чтобы указать водителя.





«Если это назначение будет принято правоохранительным органом, штраф будет отменен и переоформлен на имя человека, которого вы указали», — говорит г-н Ховард.





Если вы не заплатите штраф или не примете меры к установленному сроку, уведомление о штрафе будет отправлено с дополнительными пени, и уже нельзя будет оспорить, что за рулем были не вы и указать другого человека.



Если вы проигнорируете напоминание о штрафе, штраф будет зарегистрирован для принудительного исполнения. Это может привести к лишению водительских прав. Крейг Ховард, исполняющий обязанности заместителя секретаря FinesVictoria

Г-н Ховард рекомендует незамедлительно реагировать на уведомления о нарушении: платите ли вы штраф в полном объеме, пытаетесь его оспорить или исправить ошибку, или если вам необходимо обсудить альтернативное решение или варианты оплаты с соответствующим государственным органом из-за финансовых трудностей.

