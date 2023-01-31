Расходы на подготовку детей в школу выросли на фоне общего увеличения стоимости жизни

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"Доброе утро, мальчики, пора в школу! Просыпайтесь, пожалуйста, и идите разбудите свою сестру".





Этот утренний ритуал семья Декуан уже выучила наизусть.





А в этом году в нем начинает участвовать и их младшая сестренка Адвал.





Трое ее старших братьев готовы к возвращению в школу.





Адвал начинает кинди (первый год в школе).





Но не так давно их жизнь выглядела совсем по-другому.





Как объясняет ее отец Клемент, начиная с девятимесячного возраста Адвал провела два года в больнице, так как у нее диагностировали серьезное заболевание.





"Это было очень тяжелое время для нас. Я все еще не могу поверить, что сегодня Адвал чувствует себя хорошо и будет становиться сильнее после того, через что она прошла. Потому что ей повезло — если бы она жила в Африке, я не думаю, что она сегодня пошла бы в школу. Но она в Австралии с хорошей системой и хорошим сообществом".





Именно это сообщество из Sacred Heart Primary (комьюнити Святого сердца) на западе Сиднея первоначально помогло Клементу иммигрировать в Австралию из Южного Судана в 2003 году.





Клемент вспоминает свои школьные годы, которые сильно отличались от того, что доступно его детям.





"Когда мы начали школу, мы собирались под деревом, потому что у нас не было таких удобств, как здесь. Поэтому я продолжаю говорить им, не упускайте эту возможность. Это хорошее время для вас, и используйте эту возможность, чтобы построить для себя хорошее будущее. Когда я начинал… иногда я ел только завтрак, никакого обеда или ужина… здесь у них три (приема пищи), так что им повезло».





"Все готовы к завтраку? Позавтракайте, и отправляйтесь в школу!"





Когда обеды упакованы в ланчбоксы, а завтрак съеден - наступает время возвращения в школу после летнего перерыва.





"Welcome back everybody!"





Сотни учеников возвращаются в начальную школу Святого Сердца - Sacred Heart Primary - на западе Сиднея, и директор школы Глен Пэтчелл встречает их улыбкой.





"Очень приятно встречать более 300 детей в начальной школе Sacred Heart в южном Маунт-Друитт, они в восторге, и мы в восторге приветствовать их снова в новом учебном году.





Восторженное волнение сохраняется и в классе.





Но постепенно ученики начинают возвращаться в привычный учебный режим и готовы к получению новых знаний.





Но вот некоторым родителям пришлось нелегко в процессе подготовки их детей к школе из-за роста стоимости жизни и повышения цен на необходимые вещи для школы.





Вот что говорит мама ученицы начальной школы Линда.





"Мы не покупаем что-то лишнее, что не так необходимо. Но вещи, которые необходимы, мы, очевидно, должны приобрести. Так что это скорее жизненная потребность, а не что-то по желанию на данный момент. Так что, если это нужно, мы должны приобрести это".





И родители вынуждены увеличивать своих расходы, как объясняет старший финансовый эксперт из компании Finder Сара Меггинсон.





"Мы ожидаем, что родители потратят в общей сложности 2,6 миллиарда долларов на школьные принадлежности, что является ошеломляющей цифрой. В среднем расходы на начальную школу составляют около 570 долларов, а в старшей школе — немного выше — 770 долларов".





Самыми дорогими вещами являются предметы школьной формы, которая часто обходится в более чем 200 долларов для учащихся начальных классов.





Учебники могут стоить около 268 долларов для старшеклассников.





А школьная обувь в среднем обойдется в 100 долларов на ребенка.





К этим данным от Finder можно добавить и неявные расходы, такие как транспорт и школьные лагеря, о чем рассказывает один из родителей по имени Энтони.





"Наши дети еще занимаются спортом, так что мы обнаружили, что вдобавок к школьной форме нам пришлось купить им отдельную спортивную форму… сейчас это довольно дорого… все подорожало".



