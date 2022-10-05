Может ли новая таблетка держать сенную лихорадку под контролем?

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Кхан Буи работает на открытом воздухе, и для него сезон сенной лихорадки является очень непростым периодом.





"Возможно, мне придется взять перерыв на работе, аллергия сама по себе, вероятно, представляет собой повседневную проблему, когда у вас может быть зуд в носу, слезы, насморк или чешутся глаза, но когда это начинает вызывать астму, то это начинает влиять также на сон".





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Профессор Менно ван Зелм, глава лаборатории аллергии и клинической иммунологии в Университете Монаша, говорит, что они, похоже, нашли лечение, которое может устранить некоторые распространенные симптомы сенной лихорадки.





"С этой таблеткой идея состоит в том, что вы принимаете ее перед сезоном пыльцы, чтобы переобучить свою иммунную систему, и затем, когда вы подвергаетесь воздействию, у вас не будт такого иммунного ответа".





Таблетки уже доступны и стоят около 100 долларов в месяц.





Но главное, что ученые обнаружили в ходе своего исследования, заключалось в том, что после приема таблетки в течение 3 лет она, по-видимому, перепрограммирует иммунную систему на уменьшение аллергических реакций.





Из 27 человек, участвовавших в исследовании, у всех была аллергия на пыльцу rye grass и сезонный риноконъюнктивит.





13 человек получfли таблетки, содержащие микродозы пыльцы 5 видов трав, за 4 месяца до сезона пыльцы. 14 участников получили стандартную терапию, такую как антигистаминные препараты или назальные спреи.





Профессор ван Зелм говорит, что в первой группе все пациенты сообщили о преимуществах лечения два года спустя по сравнению с другой группой.





"Мы выявили изменения в одиночных клетках и крови этих пациентов, и мы наблюдали это у всех больных, находившихся на лечении".





Сегодня каждый пятый австралийец страдает от сенной лихорадки, и новое лечение может принести некоторое долгосрочное облегчение.





Оно также может помочь в лечении более серьезного состояния грозовой астмы.





В Мельбурне в 2016 году десять человек умерли от грозовой астмы, а больницы были переполнены.





Профессор Менно ван Зелм надеется, что эта форма экспозиционной терапии поможет предотвратить или уменьшить тяжесть этого состояния в будущем, но пока неясно, как долго будет сохраняться иммунитет.





Это то, что, по словам профессора ван Зелма, потребует дальнейшего изучения, и также это лечение может быть не для всех.





"Мы до сих пор не знаем, что на самом деле меняется в иммунной системе и о механизме, по которому она работает, и мы медленно начинаем это выяснять, с целью найти маркеры и убедиться, что мы можем оптимизировать лечение, потому что мы знаем, что должно быть изменено, чтобы сделать его успешным".





Он надеется, что для страдающих аллергией, таких как Кхан Буи, это лечение может облегчить жизнь и дать им возможность вздохнуть свободно.



