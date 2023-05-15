Может ли Австралия стать ведущим мировым производителем «зеленого» водорода?

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Одновременно с этим критики предполагают, что от новой программы больше всего выиграет миллиардер Эндрю Форрест, ведущий инвестор в сфере. Но министр энергетики отвергает подобные предположения.





Миллиардер из горнодобывающей промышленности участвует в кампании по переходу Австралии к возобновляемым источникам энергии на новый уровень.





Эндрю Форрест возглавил движение за развитие передовой технологии — так называемого «зеленого» водорода, который производится с помощью экологически чистой энергии — ветра, воды или солнца. В новом федеральном бюджете на 2023 год этой сфере выделена значительная



поддержка.





Казначей Джим Чалмерс: «Многие сходятся во мнении, что водород — это большой шанс для Австралии. Америка выделяет на эту сферу много грантов и субсидий, и канадцы и европейцы так или иначе последуют их примеру».





Правительство предоставит два миллиарда долларов для программы поддержки крупномасштабных водородных проектов с 2026 по 2027 год. Идея состоит в том, чтобы снизить стоимость производства зеленого водорода и ускорить переход страны к возобновляемым источникам энергии.





Министр по вопросам энергетики и изменения климата Крис Боуэн надеется, что водород будет использоваться для хранения энергии и, в конечном итоге, экспорта ее на мировой рынок: «Инвестиции в размере двух миллиардов долларов в одну из наших ключевых отраслей будущего. Вот что это такое. Любой здравомыслящий человек согласится,



что зеленый водород сыграет огромную роль в нашем будущем».





Тони Вуд из Grattan Institute объясняет, как изменится ситуация с возобновляемыми источниками энергии в будущем: «В настоящее время зеленый водород, получаемый из возобновляемых источников



энергии, дороже, чем его производство из угля и газа. Но это изменится, поскольку проекты, о финансировании которых мы говорим, снижают стоимость производства».





Но правительство отрицает предположения, что компания г-на Форреста Fortescue Futures Industry больше всех выиграет от новой программы правительства.





Министр по вопросам энергетики и изменения климата Крис Боуэн: «Я приветствую инвестиции Эндрю Форреста в зеленый водород. Да, он один из



лидеров в индустрии. Но ему придется конкурировать со всеми остальными, чтобы получить государственную поддержку для своих проектов».





Новая государственная программа является ответом на новый акт о снижении инфляции, принятый в США, стоимостью 550 млрд долларов и предлагающий налоговые льготы, чтобы сделать производство водорода конкурентоспособным.





Сол Гриффит из Rewiring Australia объясняет, как это работает: «Почему закон о снижении инфляции так называется? Электрификация помогает в борьбе с инфляцией: ведь расширяя число источников энергии, вы устраняете риски неопределенности цен на ископаемое топливо».





Помимо программы по поддержке производства экологически чистого водорода, федеральное правительство указывают на еще одну новую меру, как на противодействующую инфляции. Речь идет о мерах по повышению энергоэффективности австралийских домов.





Правительство предоставит более миллиарда долларов на недорогие кредиты на установку солнечных батарей и двойных стеклопакетов.





Независимый сенатор Дэвид Покок согласен с тем, что эту возможность стоит использовать: «Мы знаем, что электрификация — это огромная возможность для австралийских домохозяйств сэкономить деньги. Не просто получить разовую скидку в 500 долларов на счета за электроэнергию, а ежегодно экономить тысячи долларов».





Однако некоторые представители оппозиции настаивают на том, что ископаемое топливо еще надолго останется в экономике Австралии.



