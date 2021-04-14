Coulibiac и ogurchiki: друзья-рестораторы учат Мельбурн есть по-грузински и говорить по-русски

Ресторан Bread and Wine в Northcote открыли два друга Борис Портной и Митч Соколин. Оба росли в Нью-Йорке, жили в Калифорнии, путешествовали по миру и в последние годы обосновались в Мельбурне, оба любители грузинской кухни.





Бориса Портного вы также можете знать по пекарням All are welcome. Митч Соколин – сомелье и винодел.





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