Критически важный бюджет для Австралии обнародован

((ТРАНСКРИПТ))





“ COVID -19 привел к самому серьезному глобальному экономическому кризису со времен Великой депрессии. Во всем мире потеряно 600 миллионов рабочих мест. Ожидается, что в этом году мировая экономика сократится на 4,5% по сравнению с 0,1% во время глобального финансового кризиса. Австралия тоже не была застрахована от этого”.





2020 год стал для австралийцев испытанием, как никогда раньше, и федеральный казначей Джош Фрайденберг передал эти настроения при составлении своего федерального бюджета на 2020-2021 финансовый год.





С опозданием на пять месяцев и основанный на ряде условий, которые очень легко могут измениться, этот экономический план правительства, по словам г-на Фрайденберга, направлен на обеспечение безопасности австралийцев путем восстановления экономики и создания рабочих мест.





Он заявил, что введенные правительством меры поддержки позволили сохранить 700 000 рабочих мест, но это дорого обошлось экономике страны.





" COVID -19 приведет к тому, что наш дефицит достигнет 213,7 млрд долларов в этом году, а к 2023-24 году упадет до 66,9 млрд долларов. Чистый долг увеличится до 703 миллиардов долларов, или 36 процентов ВВП в этом году, и достигнет пика в 966 миллиардов долларов, или 44 процентов ВВП, в июне 2024 года. Это тяжелое бремя, но оно необходимо для ответственного решения самой серьезной проблемы нашего времени".

READ MORE Бюджет 2020: Образование и здравоохранение

Он говорит, что, поскольку Австралия вошла в кризис с позиции экономической мощи, она пострадала менее серьезно по сравнению с другими странами.





И добавляет, что пришло время перейти к следующему этапу - восстановлению экономики и обеспечению надежного будущего.





"Без восстановления рабочих мест нет восстановления бюджета. И этот бюджет - весь о рабочих местах".





Г-н Фрайденберг заявил, что в бюджете на 2020-2021 финансовый год инвестируются рекордные суммы в повышение квалификации и переподготовку австралийцев в дополнение к уже принятым мерам.





"Мы выделяем дополнительно 1,2 миллиарда долларов на создание 100 000 новых ученических мест с 50-процентной субсидией на заработную плату для предприятий, которые их нанимают".





Также выделено финансирование для новых краткосрочных курсов высшего образования в области сельского хозяйства, здравоохранения, информационных технологий, науки и преподавания; новые места для получения высшего образования при поддержке Содружества в 2021 году; и помощь студентам из числа коренного населения в окончании 12-го класса и продолжении образования или устройства на работу.

READ MORE Бюджет 2020: Безопасность

Как обычно стараются сделать коалиционное правительство, в этом бюджете они также предусмотрели обещанное снижение налогов в попытке усилить оборот денег на уровне сообщества.





"Более 11 миллионов налогоплательщиков увидят снижение налогов задним числом с 1 июля этого года. У австралийцев будет больше собственных денег, чтобы тратить их на то, что для них важно, внося тем самым миллиарды долларов в экономику и помогая создать 50 000 новых рабочих мест".





Он говорит, что это стало возможным за счет переноса начала второго этапа уже законодательно закрепленных налоговых льгот на два года раньше, и лейбористы уже заявили, что они поддержат этот шаг.





Г-н Фрайденберг отметил, что наибольшие выгоды получат люди с более низким доходом: те, кто зарабатывает 40 000 долларов заплатят на 21 процент меньше налогов, а те, кто получает 80 000 долларов, заплатят в этом году примерно на 11 процентов налога меньше.





Согласно изменениям, по словам казначея, более семи миллионов австралийцев получат налоговые льготы в размере 2000 долларов и более в этом финансовом году.

READ MORE Бюджет 2020: Малый бизнес

Отметив, что большинство потерявших работу из-за пандемии - это женщины, казначей добавил в бюджет еще одну гарантию для женщин в плане трудоустройства - это второе заявление правительства Моррисона.





Он говорит, что эти меры предоставят женщинам больше возможностей и вариантов - не только на пути выхода из кризиса, но и для будущих поколений.





"С помощью мер и программ в размере 240 миллионов долларов для поддержки новых кадров и стажировки для женщин в области науки, техники, инженерии и математики; создания рабочих мест и возможностей для предпринимательства, а также мер для безопасности женщин на работе и дома".





Сфера кибербезопасности также в выигрыше, получив больше финансирования в размере 1,7 миллиарда долларов, правоохранительные органы и спецслужбы получат дополнительные 450 миллионов долларов, а силы обороны - 1 миллиард долларов.





Правительство выделило 1,3 миллиарда долларов на производство в шести основных областях: производство продуктов питания и напитков; ресурсная технология и полезные ископаемые; медицинские изделия; переработка и чистая энергия; и оборонная и космическая промышленность.





На исследования и разработки предусмотрена поддержка в размере 2 миллиардов долларов, направленная в университеты, в сферу индустриальных и научных исследований содружества, на разработку технологий по достижению низких уровней выбросов и возобновляемых источников энергии.





Бюджетные меры по расходам на инфраструктуру включают 14 миллиардов долларов на новые и ускоренные инфраструктурные проекты, поддерживая еще 40 000 рабочих мест.





Комплекс мер также направлен на создание рабочих мест и поддержку восстановления экономики регионов Австралии, а также выделено 2 миллиарда долларов для строительства водной инфраструктуры по всей стране.





И еще дополнительные 1,8 миллиарда долларов на охрану окружающей среды.





"Наши инвестиции отражают наши обязательства помочь дикой природе восстановиться после лесных пожаров Черного лета, а также защитить и улучшить нашу уникальную природную среду. Мы планируем крупнейшие разовые инвестиции в национальные парки Австралийского Содружества, вложив 233 миллиона долларов в модернизацию объектов в Улуру, Какаду, Острове Рождества и национальном парке Будери".

READ MORE Бюджет 2020: Иммиграция

Джош Фрайденберг говорит, что 250 миллионов долларов позволят модернизировать инфраструктуру утилизации и предотвратить попадание более 600 000 тонн отходов на свалки, а также создать 10 000 рабочих мест.





Бюджет обещает рекордное финансирование больниц, школ, детских учреждений, домов престарелых и организаций поддержки инвалидов.





Еще 3,9 миллиарда долларов идут в фонд Национальной программы поддержки людей с инвалидностью, который поддерживает 400 000 австралийцев с ограниченными возможностями.





Более 16 миллиардов долларов выделяется в рамках текущих мер правительства для сферы здравоохранения в связи с кризисом COVID-19, в том числе на вакцинацию и поддержку психического здоровья.





Для пожилых людей выплаты поддержки были сокращены, но продлены до следующего года, в то время как намечено финансирование дополнительных пакетов по уходу на дому и ответ на рекомендации королевской комиссии по работе сектора ухода за престарелыми, как только они будут сделаны.

Также анонсировано финансирование для повышения квалификации сотрудников сферы по уходу за престарелыми, а также для дополнительного обучения и поддержки специалистов, которые занимаются проблемами деменции.





Г-н Фрайденберг говорит, что глобальная экономическая среда остается неопределенной, и влияние этого кризиса будет ощущаться еще многие годы.



