Дэниел Митчелл - австралиец, который стоит вместе с русскими на мосту в поддержку Украины

Daniel Mitchell (L) stands with Russians against the war in Ukraine.

Daniel Mitchell (L) stands with Russians against the war in Ukraine. Source: Supplied by Maya Sim

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Дэниел Митчелл регулярно приходит на мост Princess Bridge в Мельбурне с плакатом "Я австралиец. Путин - угроза всем нам". Сима Цыскина узнала, зачем ему это, ведь у Дэниела нет никаких восточноевропейских корней.

Это интервью было записано 29 мая 2022 года - до того, как ЕС принял решение об эмбарго большей части российской нефти.

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Вскоре после начала российского вторжения в Украину тогдашний лидер протестной группы Svoboda Alliance Петр Кузьмин призвал к проведению ежевечерних акций, получивших название "мостушник", поскольку они проводились в Мельбурне на мосту Princess Bridge. 

В течение почти 90 дней почти каждый вечер с 6 до 8 часов на мосту стояли демонстранты с плакатами в поддержку Украины и против войны.

Среди выходцев из России и других республик бывшего СССР оказался один австралиец, Дэниел Митчелл, который регулярно приходит на мост и стоит с плакатом, который изготовил сам: "Я Австралиец. Путин - угроза всем нам" . А началось все несколько неожиданно для него самого.

Несколько дней назад организаторы решили перевести акцию из ежевечернего в еженедельный формат.
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