Доставка еды для тех, кто многое потерял

Кори Греч — представитель народа Камиларои, он вырос районе Ньютаун в Сиднее.





За свои 40 лет Кори успел построить карьеру в разных ресторанах и теперь использует свои кулинарные навыки, чтобы помочь Коренным народам, пострадавшим от наводнения в северном Новом Южном Уэльсе, особенно жителям острова Кэббэдж-три.





«Там есть населенный пункт, состоящий примерно из сотни домов, в котором проживает 400 человек. Нет электричества, нет доступа к еде. Так что мы планируем направиться туда. Мы собираемся создать небольшие наборы для сообщества. Десять сосисок, 10 чашек кофе — мы просто накормим как можно больше членов этого сообщества».





Для Кори прошедшая неделя была напряженной. Раньше он владел собственным кафе, а сегодня сотрудничает с коммерческой пекарней на юге Сиднея и производит более 1 500 рулетов с сосисками для доставки в эти выходные в Лисмор.





«Несколько довольно тяжелых дней работы. Но это ничто по сравнению с тем, через что сейчас проходят там люди».





По разным оценкам, более 36 000 представителей Коренных народов пострадали от наводнения в Новом Южном Уэльсе.





Сообщество острова Кэббэдж-Три на земле Бунджалунг недалеко от Лисмора пострадало больше всех — каждый дом затоплен.





Местная жительница Куанина Уотерс объясняет:





«Это душераздирающе, это был дом моего дедушки, он был передан мне, за 22 года я никогда не видел его таким. Это душераздирающе».





По предварительным прогнозам, на ремонт или перестройку домов могут уйти годы. Как заявил на этой неделе в разговоре с NITV Крис Бинг, генеральный директор Земельного совета Коренных народов Джали:





«По краткой оценке одного инженера, мы готовимся к худшему. Идет речь о замене каждого дома на острове из-за инфраструктуры. Мы уже потеряли наш медпункт, наш общественный центр, нашу игровую группу, нашу школу, сараи на фермах, рабочие художественные мастерские для поддержания искусства Коренных народов. Этого всего больше нет. Что касается жилых построек, самые большие из них считаются небезопасными или недостаточно хорошими, чтобы в них жить».





Именно такой уровень ущерба побудил бизнесменов-представителей Коренных народов прийти на помощь. Лахлан Макдэниел поддерживает продовольственную кампанию Кори через свой бизнес Native Foodways.





«Когда мы увидели, что происходит в Лисморе, мы сразу захотели помочь. Он обратился к нам и предложил сотрудничество, чтобы обеспечить горячим питанием эти общины, пока они занимаются уборкой. Нам посчастливилось получить спонсорскую поддержку от некоторых сиднейских бизнесов».





Это не первая их совместная работа. Лахлан и Кори тесно сотрудничают, помогая фермерам из числа Коренных народов получить свою справедливую долю на быстро развивающемся рынке продовольственных товаров. Лахлан объясняет:





«Происхождение является огромной проблемой, когда речь идет о местных продуктах. Большинство орехов макадамия выращено вне Австралии. Большинство лимонного мирта выращивается в Малайзии и Китая. И это никак не учитывает связь с местными общинами коренных народов. Наша задача — убедится в том, чтобы общины Коренных народов получали свою справедливую и разумную долю прибыли, которая генерируется пищевой промышленностью Коренных народов. На данный момент это рынок объемом один миллиард долларов».





В своем бизнесе Meat Brothers Кори использует местные ингредиенты, тем самым поддерживая экономику Коренных народов.





«Мы готовим ассортимент выпечки со вкусом еды Буша. У нас есть пироги с чили и кенгуру, курица с лимоном, пироги с лимонным миртом. Мы делаем сосиски в тесте из курицы с лимоном или из колбасы с миртом».





Однако в эти выходные его внимание сосредоточено на доставке горячей еды тем, кто потерял многое:





«Как бизнес Коренных народов, мы имеем уникальный доступ к закупкам. Все благодаря нашему наследию. Будь то серьезное наводнение или всего лишь пара резиновых ботинок для ребенка, мы в Meat Brothers всегда стараемся помогать нашей общине».





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