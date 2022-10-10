Фестиваль "Russian Resurrection" будет проходить в Австралии в 19-й раз. В этом году он проводится в формате "мини" только в двух городах: Сиднее и Мельбурне. Подробности о датах и программе можно узнать на .
Директор русского кинофестиваля Николай Максимов: "Конечно, после 24 февраля были сомнения, проводить ли фестиваль"
Russian Resurrection Film Festival Credit: Russian Resurrection
Published 10 October 2022 at 3:03pm, updated 3 hours ago at 3:08pm
By Svetlana Printcev
Source: SBS
Интервью с директором кинофестиваля русского кино в Австралии Николаем Максимовым. Николай рассказал о том, почему команда фестиваля решила провести его и в этом году, а также ответил на критику в социальных сетях, которая обрушилась на организаторов после анонса фестиваля.
Published 10 October 2022 at 3:03pm, updated 3 hours ago at 3:08pm
By Svetlana Printcev
Source: SBS
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