Доминик Перротте -новый премьер штата Новый Южный Уэльс

NSW Premier Dominic Perrottet is sworn in by New South Wales Governor Margaret Beazley at NSW Government House in Sydney, Tuesday, October 5, 2021. (AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING

NSW Premier Dominic Perrottet is sworn in by New South Wales Governor Margaret Beazley at NSW Government House in Sydney. Source: AAP Image/Joel Carrett

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Доминик Перротте теперь отвечает за самый густонаселенный штат Австралии и его крупнейшую экономику, после неожиданной отставки Глэдис Береджиклян. 39-летний отец шестерых детей пообещал стать «семейным премьером» и также выразил намерение вернуть как можно скорее учеников в школы.

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Часто конкурирующие друг с другом за менее важные политические роли, на этот раз эти два мужчины соревновались за пост лидера либералов.

Но это не было закрытое соревнование - и объявление результатов представителем партии по НЮУ, который контролирует соблюдение закона, Адамом Краучем - не стало неожиданностью.

«Голосование было проведено, и я могу заявить, что достопочтенный Доминик Перротте был избран на руководящую должность в либеральной парламентской партии Нового Южного Уэльса. Я также могу подтвердить, что должность заместителя была присуждена достопочтенному Стюарту Эйресу».

В Либеральной партии Доминик Перротте был одобрен подавляющим большинством голосов, победив второго претендента Роба Стоукса - 39 против 5.

Министр планирования поспешил высказать слова поддержки своему бывшему сопернику.

«В партийных комнатах прошло демократическое голосование, я всегда говорил, что я дам людям выбор, они сделали решительный выбор, сегодня победила демократия, Доминик Перротте будет потрясающим премьером, и он пользуется моей безоговорочной лояльностью и поддержкой».

Заметно ощущалось отсутствие одной важной фигуры: бывшей премьера Глэдис Береджиклян.

«Она была вдохновляющим примером для подражания для многих, особенно для женщин и сообществ мигрантов. Сегодня начинается свежая глава для Нового Южного Уэльса, которую мы  напишем все вместе. Для меня большая честь, что мои коллеги попросили меня написать эту главу в качестве премьера».

Признавая, что он занимает руководящую должность в разгар пандемии, бывший казначей заявил, что сделает вывод штата из режима локдауна своим главным приоритетом - вновь взяв на себя обязательство по запланированному ослаблению ограничений в понедельник и намекнув, что школы могут вернуться к очному обучению раньше, чем ожидалось.

«Я, как и каждый родитель в штате, хочу, чтобы дети вернулись в школы как можно скорее, поэтому сегодня я могу сказать жителям Нового Южного Уэльса, что я твердо намерен это сделать. У нас есть дорожная карта. На данном этапе эта карта остается в силе".

Будучи первым премьером поколения "миллениалов", он также выделил в числе приоритетных вопрос доступности жилья и налоговую реформу по гербовым сборам и налогу на товары и услуги.

Это разговор, который ему придется вести с премьер-министром - отношения, которые уже подверглись испытанию в ходе пандемии.

"Разногласия - это хорошо. Вам нужен вовлеченный им болеющий за свое дело премьер-министр. Вам нужен такой же премьер. Вам нужен болеющий за свое дело казначей. Люди, которые будут отстаивать свое государство. А это означает, что время от времени будут возникать разногласия".

Премьер-министр Скотт Моррисон, похоже, согласился с этими словами, когда беседовал с журналистами утреннего шоу "Sunrise" на седьмом канале.

«У нас честные отношения. Когда мы не согласны, мы не соглашаемся, но на следующий день возвращаемся к работе. Именно так нормальные люди общаются друг с другом, когда хорошо знают друг друга, и именно это мы и делаем».

У нового премьера впереди много работы - и одной из важных предстоящих задач является голосование по сложной моральной дилемме - законам об эвтаназии в штате.

Но сначала ему предстоит еще решать проблемы, связанные с бывшей премьером, которую ждут антикоррупционные слушания, и это в не самое простое время, когда штат выходит из режима локдауна.

Лидер оппозиции штата Крис Миннс резко высказался по поводу политической репутации г-на Перротте, критикуя бывшего казначея за недосмотр в процессе массовой приватизации государственных услуг.

Он выразил надежду, что новый руководитель будет использовать другой подход к бюджету на посту премьера.

«Мы не можем позволить себе еще одну такую же пятилетку, которая у нас была с казначеем в последние пять лет. На данный момент ставки в штате очень высоки. Многие люди остались без работы, и это потребует серьезной поддержки от правительства Нового Южного Уэльса».

Такая ответственность возложена на совершенно новую команду лидеров.

Доминик Перротте однако отложил полную перестановку в кабинете министров до лета, когда он пообещал включить в состав больше женщин.

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