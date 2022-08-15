Доминик Перротте -новый премьер штата Новый Южный Уэльс

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Часто конкурирующие друг с другом за менее важные политические роли, на этот раз эти два мужчины соревновались за пост лидера либералов.





Но это не было закрытое соревнование - и объявление результатов представителем партии по НЮУ, который контролирует соблюдение закона, Адамом Краучем - не стало неожиданностью.





«Голосование было проведено, и я могу заявить, что достопочтенный Доминик Перротте был избран на руководящую должность в либеральной парламентской партии Нового Южного Уэльса. Я также могу подтвердить, что должность заместителя была присуждена достопочтенному Стюарту Эйресу».





В Либеральной партии Доминик Перротте был одобрен подавляющим большинством голосов, победив второго претендента Роба Стоукса - 39 против 5.





Министр планирования поспешил высказать слова поддержки своему бывшему сопернику.





«В партийных комнатах прошло демократическое голосование, я всегда говорил, что я дам людям выбор, они сделали решительный выбор, сегодня победила демократия, Доминик Перротте будет потрясающим премьером, и он пользуется моей безоговорочной лояльностью и поддержкой».





Заметно ощущалось отсутствие одной важной фигуры: бывшей премьера Глэдис Береджиклян.





« Она была вдохновляющим примером для подражания для многих, особенно для женщин и сообществ мигрантов. Сегодня начинается свежая глава для Нового Южного Уэльса, которую мы напишем все вместе. Для меня большая честь, что мои коллеги попросили меня написать эту главу в качестве премьера».





Признавая, что он занимает руководящую должность в разгар пандемии, бывший казначей заявил, что сделает вывод штата из режима локдауна своим главным приоритетом - вновь взяв на себя обязательство по запланированному ослаблению ограничений в понедельник и намекнув, что школы могут вернуться к очному обучению раньше, чем ожидалось.





«Я, как и каждый родитель в штате, хочу, чтобы дети вернулись в школы как можно скорее, поэтому сегодня я могу сказать жителям Нового Южного Уэльса, что я твердо намерен это сделать. У нас есть дорожная карта. На данном этапе эта карта остается в силе".





Будучи первым премьером поколения "миллениалов", он также выделил в числе приоритетных вопрос доступности жилья и налоговую реформу по гербовым сборам и налогу на товары и услуги.





Это разговор, который ему придется вести с премьер-министром - отношения, которые уже подверглись испытанию в ходе пандемии.





"Разногласия - это хорошо. Вам нужен вовлеченный им болеющий за свое дело премьер-министр. Вам нужен такой же премьер. Вам нужен болеющий за свое дело казначей. Люди, которые будут отстаивать свое государство. А это означает, что время от времени будут возникать разногласия".





Премьер-министр Скотт Моррисон, похоже, согласился с этими словами, когда беседовал с журналистами утреннего шоу "Sunrise" на седьмом канале.





«У нас честные отношения. Когда мы не согласны, мы не соглашаемся, но на следующий день возвращаемся к работе. Именно так нормальные люди общаются друг с другом, когда хорошо знают друг друга, и именно это мы и делаем».





У нового премьера впереди много работы - и одной из важных предстоящих задач является голосование по сложной моральной дилемме - законам об эвтаназии в штате.





Но сначала ему предстоит еще решать проблемы, связанные с бывшей премьером, которую ждут антикоррупционные слушания, и это в не самое простое время, когда штат выходит из режима локдауна.





Лидер оппозиции штата Крис Миннс резко высказался по поводу политической репутации г-на Перротте, критикуя бывшего казначея за недосмотр в процессе массовой приватизации государственных услуг.





Он выразил надежду, что новый руководитель будет использовать другой подход к бюджету на посту премьера.





«Мы не можем позволить себе еще одну такую же пятилетку, которая у нас была с казначеем в последние пять лет. На данный момент ставки в штате очень высоки. Многие люди остались без работы, и это потребует серьезной поддержки от правительства Нового Южного Уэльса».





Такая ответственность возложена на совершенно новую команду лидеров.





Доминик Перротте однако отложил полную перестановку в кабинете министров до лета, когда он пообещал включить в состав больше женщин.





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