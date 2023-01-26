Налоговое управление предупреждает клиентов: Не используйте социальные сети, чтобы связаться с нами

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Это новый вид мошенничества, нацеленный на клиентов, которые используют социальные сети, чтобы обратиться за помощью.





Владельцы фиктивных аккаунтов выдают себя за сотрудников Австралийского налогового управления (ATO) и либо отправляют прямые сообщения, либо комментируют сообщения потребителей с целью получить их персональные данные.





ATO ведет работу с социальными сетями, чтобы поддельные аккаунты были закрыты, но им предстоит тяжелая битва.





Говорит Тим Ло — помощник комиссара АТО.





«Что нам нужно, так это помощь общественности, чтобы вы сохраняли бдительность, пока мы закрываем эти аккаунты. Как вы понимаете, эти аккаунты продолжают появляться, и то, что мы пытаемся сделать, и работать с компаниями социальных сетей, чтобы закрыть эти учетные записи как можно быстрее. Один совет, который я могу дать людям, если они не уверены в переписке с каким-то определенным аккаунтом в соцсети, — зайти для проверки на веб-сайт ATO, адрес которого www.ato.gov.au/scams."





Помощник комиссара Ло говорит, что когда клиенты отправляют сообщения в Интернете с просьбой о помощи, им пишут с поддельных аккаунтов напрямую и предлагают решить их проблемы.





Затем пользователей просят кликнуть на ссылку или предоставить конфиденциальную информацию.





Г-н Ло говорит, что это должно сразу настрожить клиентов.





«Мы говорим людям, взаимодействующим с этими аккаунтами в социальных сетях, следующее: Aвстралийское налоговое управление никогда не будет запрашивать вашу личную информацию через социальные сети».





В 2022 году австралийцы потеряли почти 570 миллионов долларов из-за мошенничества.





Мошенничество с инвестициями находится на первом месте по объему потерянных денег, но чаще всего в официальные службы сообщали о фишинге, фальшивых счетах и мошенничестве с покупками в Интернете.





Было получено около 16 000 сообщений о случаях, когда мошенники выдавали себя за представителя налоговой службы, в результате чего им удалось выманить около 80 тысяч долларов и получить конфиденциальные личные данные.





Наибольшее количество сообщений поступило от людей в возрасте 65 лет и старше.





Профессор Найджел Фэйр является экспертом в области кибербезопасности в Университете Монаша.





Он говорит, что эта новая тактика мошенников создает дополнительную проблему для правоохранительных органов.





«Сделано не так уж много, и, в некотором смысле, мало что вообще можно сделать. Люди, которые этим занимаются, создают аккаунты от лица ATO. Это также усугубляется тем фактом, что есть сотрудники АТО, которые имеют свои собственные аккаунты в социальных сетях, которые являются общедоступными и там указана их должность, поэтому преступники используют эту информацию для подтверждения своей легитимности».





Налоговая служба посоветовала клиентам обращать внимание на синюю галочку в социальных сетях, которая подтверждает, что это официальный аккаунт.





Но профессор Фэйр говорит, что даже это не убережет на сто процентов от опасности.





«Вы можете купить синюю галочку в Твиттере. На самом деле это не подтверждает легитимность учетной записи. Я думаю, что люди, когда они просматривают правительственные аккаунты, должны смотреть на соответствующие URL-адреса. Им нужно понимать, куда он ведет. Им нужно начать думать о других способах взаимодействия с государственными учреждениями, и точно так же эти государственные учреждения должны подумать о том, каким способом они общаются с клиентами».



