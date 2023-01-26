Налоговое управление предупреждает клиентов: Не используйте социальные сети, чтобы связаться с нами

ECONOMY STOCK

The Australian Taxation Office at Lang Street in Sydney on November 24, 2008. (AAP Image/Tom Compagnoni) NO ARCHIVING Source: AAP / Tom Compagnoni/AAPIMAGE

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Пользователей социальных сетей предостерегают от использования этих платформ для контактов с налоговой службой Австралии. Появляются сообщения о поддельных аккаунтах в соцсетях, созданных, чтобы выдавать себя за сотрудников налоговой службы и вымогать у жертв тысячи долларов.

ТРАНСКРИПТ. Аудио доступно в плеере.

Это новый вид мошенничества, нацеленный на клиентов, которые используют социальные сети, чтобы обратиться за помощью.

Владельцы фиктивных аккаунтов выдают себя за сотрудников Австралийского налогового управления (ATO) и либо отправляют прямые сообщения, либо комментируют сообщения потребителей с целью получить их персональные данные.

ATO ведет работу с социальными сетями, чтобы поддельные аккаунты были закрыты, но им предстоит тяжелая битва.

Говорит Тим Ло — помощник комиссара АТО.

«Что нам нужно, так это помощь общественности, чтобы вы сохраняли бдительность, пока мы закрываем эти аккаунты. Как вы понимаете, эти аккаунты продолжают появляться, и то, что мы пытаемся сделать, и работать с компаниями социальных сетей, чтобы закрыть эти учетные записи как можно быстрее. Один совет, который я могу дать людям, если они не уверены в переписке с каким-то определенным аккаунтом в соцсети, — зайти для проверки на веб-сайт ATO, адрес которого www.ato.gov.au/scams."

Помощник комиссара Ло говорит, что когда клиенты отправляют сообщения в Интернете с просьбой о помощи, им пишут с поддельных аккаунтов напрямую и предлагают решить их проблемы.

Затем пользователей просят кликнуть на ссылку или предоставить конфиденциальную информацию.

Г-н Ло говорит, что это должно сразу настрожить клиентов.

«Мы говорим людям, взаимодействующим с этими аккаунтами в социальных сетях, следующее: Aвстралийское налоговое управление никогда не будет запрашивать вашу личную информацию через социальные сети».

В 2022 году австралийцы потеряли почти 570 миллионов долларов из-за мошенничества.

Мошенничество с инвестициями находится на первом месте по объему потерянных денег, но чаще всего в официальные службы сообщали о фишинге, фальшивых счетах и мошенничестве с покупками в Интернете.

Было получено около 16 000 сообщений о случаях, когда мошенники выдавали себя за представителя налоговой службы, в результате чего им удалось выманить около 80 тысяч долларов и получить конфиденциальные личные данные.

Наибольшее количество сообщений поступило от людей в возрасте 65 лет и старше.

Профессор Найджел Фэйр является экспертом в области кибербезопасности в Университете Монаша.

Он говорит, что эта новая тактика мошенников создает дополнительную проблему для правоохранительных органов.

«Сделано не так уж много, и, в некотором смысле, мало что вообще можно сделать. Люди, которые этим занимаются, создают аккаунты от лица ATO. Это также усугубляется тем фактом, что есть сотрудники АТО, которые имеют свои собственные аккаунты в социальных сетях, которые являются общедоступными и там указана их должность, поэтому преступники используют эту информацию для подтверждения своей легитимности».

Налоговая служба посоветовала клиентам обращать внимание на синюю галочку в социальных сетях, которая подтверждает, что это официальный аккаунт.

Но профессор Фэйр говорит, что даже это не убережет на сто процентов от опасности.

«Вы можете купить синюю галочку в Твиттере. На самом деле это не подтверждает легитимность учетной записи. Я думаю, что люди, когда они просматривают правительственные аккаунты, должны смотреть на соответствующие URL-адреса. Им нужно понимать, куда он ведет. Им нужно начать думать о других способах взаимодействия с государственными учреждениями, и точно так же эти государственные учреждения должны подумать о том, каким способом они общаются с клиентами».

И как и прежде, пользователей социальных сетей призывают не терять бдительность.
Share

Latest podcast episodes

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 26.01.2023

News Bulletin Russian

Новости SBS на русском языке - 26.01.23

Tanks.png

Сколько танков и когда получит Киев?

Australian Open

Australian Open. Самые интересные моменты крупнейшего теннисного турнира