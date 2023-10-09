Д-р Алексей Муравьев: "Израильтяне были убеждены, что армия, полиция и спецслужбы их защитят"

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A relative of a missing Israeli (left) and a building in Gaza struck by Israeli forces (right). Credit: AAP

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Утром 7 октября 2023 года палестинская радикальная группировка ХАМАС нанесла из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Правительство Израиля объявило, что страна находится в состоянии войны. Ситуацию комментирует Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертин в Перте.

Экстренная консульская помощь для граждан Австралии в Израиле: 1300 555 135 (звонки из Австралии); +61 2 6261 3305 (вне Австралии).
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