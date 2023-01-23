Д-р Алексей Муравьев: "Это не только война суверенных государств, этой война идеологий, война ценностей"
Женщина держит плакат на антивоенной акции в Сиднее. Credit: Victoria Stankeeva/SBS Russian
Прошло 11 месяцев со дня начала вооруженного конфликта в Украине, срок войны приближается к одному году. Мы поговорили с профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертин в Перте Алексеем Муравьевым о возможных целях, прогнозах, о вероятности новой волны мобилизации в России и о помощи, которую Украине оказывает Австралия.
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