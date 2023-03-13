Прогноз более сухой и жаркой погоды с окончанием Ла-Нинья

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Национальное управление по мониторингу океана и атмосферы Соединенных Штатов заявляет, что действие погодного явления Ла-Нинья завершилось.





Организация заявляет, что в настоящее время, вероятнее всего, будут наблюдаться стабильные условия вплоть до возможного возвращения ее согревающего брата - погодного явления Эль-Ниньо в конце года.





Их последний мониторинг показывает, что температура поверхности моря в Тихом океане на экваторе сейчас на 0,2 градуса ниже среднего, что значительно выше порога, определенного Бюро для Ла-Нинья - 0,8 ниже среднего.





Потоки воздуха с востока на запад около экватора слабеют, в то время как показатели давления возвращаются к нормальным.





Объясняет Доктор Эндрю Кинг - научный сотрудник по изучению экстремальных климатических явлений из Университета Мельбурна.





«С окончанием Ла-Нинья мы должны будем наблюдать снижение вероятности очень влажных условий в течение следующих нескольких месяцев по всей Восточной Австралии, что, я уверен, станет долгожданным облегчением для многих пострадавших сообществ».





Бюро метеорологии сообщает, что Ла-Нинья наблюдаеся тогда, когда экваториальные пассатские ветры становятся более сильными, меняя поверхностные течения океана и приводя к поднятию глубоких холодных слоев воды ближе к поверхности, создавая условия, способствующие формированию облаков и большому количеству осадков.





Именно эту погодную систему во-многом считали причиной ливневых осадков прошлого года, которые привели к разрушительным наводнениям в крупных регионах Австралии.





Доктор Саймон Брэдшоу, исследователь Климатического совета, объясняет причину этих радикальных изменений погоды.





"Погода, которую мы наблюдаем в наши дни, находится в контексте изменения климата. Все это происходит в атмосфере, котрую сделали более теплой, влажной, она накапливает больше энергии из -за сжигания угля, нефти и газа. Так что это влияет на все, Это означает, что мы садим нашу погоду на стероиды, если хотите. Там, где наблюдаются сильные шторма, проливные дожди могут быть более разрушительными. Конечно мы наблюдаем преодоление экстремально жарких температур все время, и это также также означает, что эффекты Ла -Нинья и его противоположности, Эль -Ниньо, будут только усиливаться".





И хотя в ближайшие месяцы нас ожидает менее влажная погода, погодные эксперты предупреждают, что расслабляться и успокаиваться не стоит.



