Пасха в Австралии: главные символы и традиции праздника

Католическая Пасха в Австралии - это всегда радостный квест с охотой за шоколадными яйцами, зайцами, цыплятами, морковками и прочими сладостями, от которой у многих приверженцев здоровой пищи сводит зубы, а у детей горят глаза и коричневеют рты.





Шоколадные яйца для детей приносит и прячет Пасхальный заяц. Первое упоминание о нем встречается в рассказе немецкого профессора медицины Георга Франка фон Франкенау. Он был написан в 1682 году. Яйца тогда, конечно, были не шоколадными, а сваренными вкрутую куриными. Подобно Санте, заяц приносил съедобные подарки тем детям, которые хорошо вели себя перед Пасхой. Source: Pexels/Mike Почему именно заяц? Тут тоже германские корни: кролик был спутником тевтонской богини плодородия и весны Эостры. Похожая история была и в англосаксонской традиции: плодовитые животные, меняющие окрас по окончании зимы, считались символом весны и несли светильники богини Эостры.





Еще один символ начала жизни - яйцо. Соедините два символа - и получите еще одну пасхальную европейскую традицию печь коврижки в форме зайца с яйцом внутри.





В Австралии роль пасхального зайца порой выполнял билби - местный ушастый сумчатый барсук, уши которого напоминают уши зайца. Поводом для такой замены стал рассказ девочки Роз-Мари Дастин "Billy The Aussie Easter Bilby", опубликованный в конце 70-х.





Благотворительные организации используют это как повод собрать пожертвования на сохранение этого редкого вида сумчатых, в том числе от местных шоколадных фабрик, которые охотно откликаются.





К тому же зайцы и кролики в Австралии, как известно, имеют неприятную репутацию, и местные фермеры их не жалуют.





Охота за яйцами - далеко не единственная пасхальная игра. Есть, например, давняя традиция танца среди разложенных по полу яиц, на которые нельзя наступать.





Игра часто встречалась на картинах европейских художников, а потом и в карикатурах. Например, Отто фон Бисмарк, танцующий в балетной пачке среди яиц с надписями “Реформы”, “Цензура”, “Конституция” и т.д.





Другие популярные игры, которые европейцы принесли и в Новый Свет - скатывание яиц с холма и яичная битва (у кого яйцо не треснет, тот и выиграл - она и в России очень прижилась).





В Страстную пятницу - Good Friday - австралийцы, как и другие представитель англоязычного мира, едят круглые пряные сдобные булочки с изюмом Hot Cross Buns с крестом, символизирующим распятие, сверху.



