Проблемы с энергоснабжением наблюдаются на востоке Австралии

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Даже в разгар зимы холодильная комната — необходимая вещь для мясника. Это жизненно важно для ведения бизнеса. Даниэль Сара беспокоится о возможных отключениях электричества, которые повлекут за собой приостановку работы холодильной комнаты.





«Отключение света – это действительно страшно. Потому что вы не можете просто «отключить» мясо в шкафу. Мы не могли выключить его даже на пять минут во время съемок, а представьте себе несколько часов, которые просто уничтожили бы мясо полностью».





Это чуть не случилось в понедельник вечером и может произойти в любой момент, в то время как электроэнергетическая система Австралии находится в кризисе.





Регулятор установил ценовой лимит в 300 долларов за мегаватт-час для большей части страны из-за роста оптовых цен на электроэнергию.





Из-за этого некоторые компании в отрасли пересмотрели свое присутствие на рынке. В результате регулятор предупредил о нехватке резерва электропитания.





Поставки сокращаются из-за международных факторов, резкого похолодания и отключения угольных электростанций.





Такие эксперты, как Тони Вуд из Института Граттана, говорят, что это серия неудачных событий, но не все они были непредвиденными.





"Если бы мы начали свой путь к снижению выбросов намного раньше, возвращаясь к тому времени, когда Джон Ховард был премьер-министром, мы бы уже сейчас продвинулись по этому пути. Мы вряд ли были бы в том положении, в котором мы находимся сегодня. Однако мы не избежали бы войны в Украине, у нас, вероятно, все еще было бы несколько угольных станций на рынке, и у нас были бы некоторые проблемы, которые мы видим сегодня."





Но премьер-министр Энтони Альбанезе прямо возлагает вину на почти десятилетие руководства страной Коалицией.





"Последствия неспособности прежнего правительства провести энергетическую политику ощущаются прямо сейчас."





Эксперты говорят, что в краткосрочной перспективе крайне важно как можно скорее возобновить работу угольных электростанций.





И лидеры могут оказать давление на производителей газа, чтобы они направляли больше своих поставок на внутренний рынок.





Сара Макнамара из Австралийского энергетического совета говорит:





"Некоторые проблемы решатся сами собой в ближайшие недели, но в обозримом будущем мы по-прежнему будем наблюдать давление на цены."





Федеральное правительство может также запустить так называемый газовый триггер, который должен дать Содружеству право приказывать компаниям перенаправлять поставки.





Лейбористы пересматривают этот вопрос, но, согласно существующим положениям, любые изменения будут отложены до января. Дэн Техан из оппозиции ставит под сомнение решение отложить парламентские заседания еще на шесть недель.





"Это тип вещей и тип вопросов, которые мы должны иметь возможность задать правительству во время заседания парламента, но мы не сможем сделать это до конца июля. Почему?»





Министр энергетики Крис Боуэн ответил:





«Чем это правительство не будет заниматься — это участвовать в рефлекторных ситуативных реакциях, как это делало предыдущее правительство. Ситуация остается напряженной, но также остается под очень активным управлением».



