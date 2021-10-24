Экономический обзор: Почему растут и будут ли дальше расти цены на бензин и другие товары?Play07:35Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied by G. KazakevitchGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.89MB) Профессор экономического факультета университета Монаша, доктор Геннадий Казакевич, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:Экономический обзор: Как торговая война между США и Китаем влияет на стоимость автомобильной страховки в Австралии?READ MOREЭкономический обзор: Изменение правил выдачи ссуд на покупку недвижимости в АвстралииСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод