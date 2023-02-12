Экономический обзор: Действительно ли Резервный банк «объявил австралийцам вендетту»?Play06:49Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied / Supplied by G. KazakevitchGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.08MB) Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.Предыдущий эпизод серииЭкономический обзор: Будет ли в Австралии рецессия в 2023 и если да, то как к ней подготовиться?Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЯ русский и я против войны. Ольга СидороваПрограмма SBS Russian — эфир от 11.02.2023Новости SBS на русском языке — 11.02.2023Американские военные сбили второй летательный объект над территорией США