Экономический обзор: Действительно ли Резервный банк «объявил австралийцам вендетту»?

DR GENNADI KAZAKEVITCH, Monash University

Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied / Supplied by G. Kazakevitch

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.

Предыдущий эпизод серии

Экономический обзор: Будет ли в Австралии рецессия в 2023 и если да, то как к ней подготовиться?

Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке.
Share

Latest podcast episodes

protestor against war with sign

Я русский и я против войны. Ольга Сидорова

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 11.02.2023

News Bulletin Russian

Новости SBS на русском языке — 11.02.2023

US China Balloon

Американские военные сбили второй летательный объект над территорией США