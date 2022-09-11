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Экономический обзор: О безработице и новой политике роста рабочей силы

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DR GENNADI KAZAKEVITCH, Monash University

Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied / Supplied by G. Kazakevitch

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Published 12 September 2022 at 9:05am
By Gennadi Kazakevitch
Source: SBS

Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.

Published 12 September 2022 at 9:05am
By Gennadi Kazakevitch
Source: SBS
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