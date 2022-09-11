Экономический обзор: О безработице и новой политике роста рабочей силы

SBS на русском языкеOther ways to listen Экономический обзор: О безработице и новой политике роста рабочей силыPlay08:00SBS на русском языкеOther ways to listen Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied / Supplied by G. KazakevitchGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.33MB)Published 12 September 2022 at 9:05amBy Gennadi KazakevitchSource: SBS Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.Published 12 September 2022 at 9:05amBy Gennadi KazakevitchSource: SBSСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesРепортаж с акции возле Генерального Консульства РФ в СиднееПрограмма SBS Russian - Эфир от 12.09.2022Новости SBS на русском языке - 12.09.2022Конец Елизаветинской эпохи