Экономический обзор: Что происходит с ценами на аренду жилья в Австралии?

DR GENNADI KAZAKEVITCH, Monash University

Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied / Supplied by G. Kazakevitch

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Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.

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