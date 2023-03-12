Экономический обзор: Что происходит с ценами на аренду жилья в Австралии?Play07:50Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied / Supplied by G. KazakevitchGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.17MB) Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.Похожие темы:Ставка по кредитам снова увеличилась. Это уже десятое повышениеСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЯ русский и я против войны. Галина ИвановаПрограмма SBS Russian — эфир от 11.03.2023Письмо-обращение иноагентов РФ к Парламенту Грузии: «Нас таких иноагентов Всея Руси уже более 400»Новости SBS на русском языке — 11.03.2023