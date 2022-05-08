Экономический обзор: Инфляция и рост процентов

Экономический обзор: Инфляция и рост процентовPlay08:35Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied by G. KazakevitchGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.87MB) Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.READ MOREЭкономический обзор: Как война в Украине отразится на экономике АвстралииСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод