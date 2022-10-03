Информационная кампания для предотвращения насилия в отношении пожилых людей

Информационная кампания Австралийской комиссии по правам человека объясняет, что жестокое обращение с пожилыми людьми может принимать разные формы: от финансового до физического насилия и игнорирования потребностей пожилых людей.





Из ролика : "Он всегда просит меня что-то сделать. Отвезите его в магазины, отвезите к врачу, но я занят своей жизнью, и у меня нет времени на все его просьбы.





"Я был под большим давлением. Работа кипела. Дети всегда со мной, и у меня не было выходных целую вечность, а когда мы к ней приходим, она только и делает, что жалуется. Так что да, иногда меня это достает и я выхожу из себя».





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Это распространенное оправдание тех, кто позволяет себе грубое и жестокое с пожилыми людьми.





Ну а у тех, кто становится мишенью, часто возникает чувство беспомощности.





Из ролика: «Он мой основной опекун, и я не прошу многого. Но мне нужна помощь с продуктами и медицинским уходом. Я не знаю, что произойдет, если я снова пропущу прием лекарств.





"Я очень благодарна, что он приходит. Просто я никогда не знаю, в каком он будет настроении. Из-за этого я не чувствую себя в безопасности."





Комиссар по вопросам дискриминации по возрасту Кей Патерсон говорит, что цель этой кампании — изменить взгляды абьюзеров - людей, которые допускают жестокое обращение с пожилыми людьми.





«Многие люди даже не осознают, что то, что они делают, на самом деле рассматривается как жестокое обращение с пожилыми людьми, поэтому это просто призыв подумать о том, как они обращаются с пожилым человеком. Это может принимать разные формы, но это о том, что к человеку относятся иначе по причине его возраста, либо говорят свысока, кричат на него, думают, что он не слышит, поэтому они громко разговаривают с ним, либо это может быть психологическое давление, или финансовое, это может быть сексуальное насилие, это может быть физическое насилие или просто пренебрежение. Это неуважительное отношение к пожилым людям».





Наибольшему риску подвержены люди, живущие в изоляции — фактор, который усугубился из-за COVID-19.





Специалисты Австралийского института семейных исследований обнаружили, что 1 из 6 пожилых австралийцев подвергался той или иной форме жестокого обращения за последние 12 месяцев...





Но Кей Патерсон говорит, что только треть обратилась за помощью.





«Им стыдно, когда они думают, почему мой сын или моя дочь делают это со мной. Они обеспокоены тем, что любая помощь, которую они получают, прекратится, и они не осознают, что им доступна помощь и поддержка извне. А помощь доступна, и все больше и больше людей могут помочь, ведь часто пожилые люди не хотят идти в суд. Они хотят, чтобы как-то можно было обсудить это с кем-то. Семьи - потому что в основном это семьи совершают насилие, иногда хотят возможность обсудить это и прийти к какому-то решению. И сейчас у нас есть судебные процессы, в которых может иметь место посредничество».





По словам специалистов Комиссии по правам человека, повышение осведомленности важно и для представителей разных культурных и языковых сообществ Австралии.





Впервые в Австралии комиссия выпустила материалы, включая книги и плакаты на 20 разных языках, включая русский .





Кампания была запущена в Международный день пожилых людей, который отмечался 1 октября.





Министр по делам пожилых людей Нового Южного Уэльса Марк Курэй говорит, что правительство призывает людей преодолевать вредные стереотипы, которые могут мешать пожилым людям полноценно участвовать в жизни общества.





Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш опубликовал твит, в котором призвал создавать более «инклюзивные и благоприятные для пожилых людей сообщества».





Для того, чтобы это случилось, как считает Комиссия по правам человека, нужны срочные действия на разных уровнях.



