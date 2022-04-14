День выборов: Причем здесь баран-вожак и осёл?

С чего начинается Австралия? Конечно с барбекю. С чего начинаются и заканчиваются выборы в Австралии? Правильно, тоже с барбекю. 21 мая, буквально через несколько недель, по всей стране запахнет сосисками и кетчупом — кто в плавках, кто в шлепанцах, кто в чем отправится на избирательные участки выполнять гражданский долг, ну и заодно за “демократической сосиской”, как их тут называют.





Серия «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» была создана специально для тех, кто идет голосовать впервые, а также для всех тех, кто хочет разобраться в австралийской системе выборов.





В первом эпизоде доктор Леонид Петров, научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре, введет нас в курс дела. Что за партии традиционно представлены? Как они отличаются друг от друга?





А доктор Анастасия Бурковская, старший лектор школы экономики и директор бакалавриата по экономике Сиднейского университета, объяснит нам, что за золотые годы были в экономике Австралии и также по полочкам разложит для нас саму систему выборов в Австралии — преференциальную.





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